¿El amor no es para mí? Experta explica por qué repites las mismas relaciones una y otra vez

Cuando una relación termina mal o las decepciones amorosas parecen repetirse una y otra vez, es común pensar que el amor simplemente no está hecho para nosotros.

Sin embargo, en lugar de preguntarnos por qué nos ocurre algo, quizá deberíamos preguntarnos para qué nos está pasando. Muchas personas suelen enfocarse en las características de sus exparejas y las justifican con etiquetas como "narcisista", "mujeriego" o cualquier otro rasgo negativo. La verdadera pregunta debería dirigirse hacia el aprendizaje que deja cada experiencia.

¿Qué estás aprendiendo de las relaciones que no funcionan?

Sobre este tema habló en un podcast Nilda Chiaraviglia, psicoterapeuta experta en autoestima y relaciones, quien invitó a reflexionar sobre los patrones que se repiten en la vida amorosa y la importancia de identificar los aprendizajes detrás de cada experiencia.

Cuando una persona no aprende una lección emocional, tiende a repetirla. Para explicarlo utiliza un ejemplo con la escuela: si alguien no aprende a leer en quinto de primaria, seguirá repitiendo ese grado una y otra vez. Lo mismo ocurre en las relaciones. Cambian los nombres, las circunstancias y las parejas, pero el aprendizaje pendiente sigue apareciendo hasta que logra comprenderse.

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Por ello, invita a preguntarse qué aporta cada experiencia al crecimiento personal y qué patrón podría estar repitiéndose. Cambiar el "¿por qué?" por el "¿para qué?" ya que se suele colocar a las personas en una posición de victimismo o de búsqueda de culpables.

En cambio, preguntarse "¿para qué me está pasando esto?" abre la posibilidad de asumir responsabilidad. Todas las personas están en constante transformación. Desde que nacen hasta que mueren evolucionan, aprenden y cambian. Por ello, las experiencias que llegan a la vida pueden verse como oportunidades para comprender algo que aún no ha sido resuelto.

El dolor habla de nuestros propios asuntos:

La especialista también señala que cuando alguien siente enojo, tristeza o frustración dentro de una relación, suele enfocarse en señalar a la otra persona como responsable.

Sin embargo, propone hacer una pausa y mirar hacia dentro. Desde su perspectiva, aquello que duele puede revelar heridas, inseguridades o necesidades emocionales pendientes de atender. Por ello, considera que antes de culpar al otro es importante preguntarse qué aspecto personal está siendo tocado por esa situación y qué aprendizaje puede encontrarse detrás del dolor.

Sanar las heridas para dejar de repetirlas:

Otro de los mensajes centrales de la psicóloga es que las heridas emocionales no desaparecen por sí solas. Cuando no son reconocidas o trabajadas, tienden a manifestarse nuevamente a través de experiencias similares. Por esta razón, considera fundamental identificar los patrones que se repiten, comprender su origen y trabajarlos.

Solo así es posible romper los ciclos y construir relaciones diferentes.

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¿Tus parejas reflejan la relación que tienes contigo mismo?

Muchas veces las personas buscan parejas que reflejan conflictos internos que aún no han resuelto. Cuando alguien se relaciona constantemente con personas que no lo aceptan, valoran o respetan, podría ser útil preguntarse si existe una dificultad para aceptarse, valorarse o respetarse a sí mismo.

Las relaciones funcionan como espejos que muestran aspectos personales que necesitan atención. Por ello, la forma en que una persona se relaciona consigo misma influye directamente en los vínculos que construye con los demás.

El amor propio como punto de partida:

El amor hacia otras personas comienza con el amor hacia uno mismo. Aprender a valorarse, respetarse y reconocer las propias necesidades es una base importante para construir relaciones sanas. Ella explica, cuando una persona no se quiere a sí misma, puede buscar en otros la validación que no ha logrado desarrollar en uno mismo.

En cambio, cuando fortalece su autoestima, también transforma la manera en que se relaciona y las parejas que elige.

El instinto de supervivencia:

Otro aspecto que destacó es que el ser humano está programado para sobrevivir. Sin embargo, ese mecanismo muchas veces lo lleva a aferrarse a lo conocido, incluso cuando le genera dolor.

De acuerdo con su reflexión, las personas suelen repetir patrones porque les resultan familiares.

Aunque una situación sea incómoda o poco saludable, puede sentirse más segura que enfrentarse a algo completamente nuevo.

Atrévete a sostener lo diferente:

Considera que el cambio requiere aprender a permanecer en lo nuevo. Cuando una persona decide actuar de manera distinta, establecer límites diferentes o elegir relaciones más saludables, es normal sentir incomodidad. Sin embargo, el crecimiento ocurre precisamente cuando se abandona la necesidad de repetir lo conocido y se construyen nuevas formas de relacionarse.

Entonces, ¿el amor no es para mí? Más que una falta de suerte en el amor, las experiencias repetitivas pueden ser una señal de que existen aprendizajes, heridas o patrones que aún necesitan atención. Cuando una persona trabaja en su amor propio, sana sus heridas emocionales y se atreve a actuar de manera diferente, también aumenta la posibilidad de construir relaciones más satisfactorias.

Si sientes que las mismas situaciones se repiten una y otra vez en tus relaciones, que el dolor emocional se vuelve constante o que hay aspectos de tu vida que no logras comprender por tu cuenta, buscar apoyo profesional puede ser un paso importante.