Día del Abuelo 2026 en México, ¿cuándo es y qué restaurantes tienen descuentos con INAPAM?

El Día del Abuelo en México se posiciona como una de las celebraciones más importantes del año para las familias, debido a que es fecha en la que se reconoce su papel dentro del núcleo familiar.

Cabe destacar que a menudo se confunde el Día del Abuelo con el Día Internacional de los Abuelos, este último, celebrado cada 26 de julio en gran parte del mundo y Latinoamérica.

¿Cuándo es el Día del Abuelo en México este 2026?

Día del Abuelo 2026 en México. Especial

En México, el Día del Abuelo se celebra cada 28 de agosto. Este 2026, cae en día viernes, por lo que será un día que podrán aprovechar las familias para festejar en grande a los mayores del hogar.

El origen de esta importante fecha en los hogares mexicanos tiene razones principalmente sociales y religiosas.

Durante muchos años se relacionó la fecha con la festividad católica de San Agustín de Hipona, cuya celebración tradicional era el 28 de agosto. Con el tiempo, distintas instituciones mexicanas comenzaron a promover ese día como una ocasión especial para homenajear a los abuelos.

Posteriormente, el gobierno mexicano y diversas organizaciones dedicadas al bienestar de las personas mayores adoptaron oficialmente esa fecha para impulsar campañas de reconocimiento y respeto hacia este sector de la población.

Restaurantes con descuentos INAPAM el Día del Abuelo

Día del Abuelo 2026 en México. Especial

El Día del Abuelo coincide con actividades impulsadas por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que promueve el envejecimiento saludable, la inclusión y los derechos de las personas mayores en México.

En esta fecha tan especial, los adultos mayores pueden utilizar algunos de los beneficios que se ofrecen con la credencial del INAPAM, uno de ellos, los descuentos de entre 5% y el 20% en restaurantes y cafeterías, para celebrar.

De acuerdo con el directorio oficial de beneficios en alimentos, emitido por el Gobierno de México, a través del INAPAM, los siguientes establecimientos tienen precios preferenciales para los adultos mayores:

Darsky Coffee Cafetería (Azcapotzalco): Otorga un 20% de descuento en Toronja #209, colonia Nueva Santa María.

Bellini Montecito S.A. de C.V. (Benito Juárez): Ofrece 15% en la cuenta total en Montecito #35, piso 45, colonia Nápoles.

Grupo Daruma S.C. (Benito Juárez): Brinda 10% de descuento en Porfirio Díaz #534, colonia Nochebuena.

Jaquelin Liset Lipe Morales (Benito Juárez): Aplica 12% de descuento en Magdalena #434, colonia Del Valle.

Pastelería Patricia Ramírez Herrera (Benito Juárez): Concede 10% de descuento en Pennsylvania #51, colonia Nápoles.

Comercial Cajiro / Delizia Pastelería (Coyoacán): Descuento del 15% en Avenida División del Norte #2831, colonia Parque San Andrés.

Comercializadora de Alimentos Velest (Cuauhtémoc): Otorga 10% de descuento en Carlos J. Meneses #197, colonia Buenavista.

El Timón de Cortés (Cuauhtémoc): Aplica 10% de descuento en Dr. Enrique González Martínez #5, colonia Santa María la Ribera.

Restaurante Chilpa (Cuauhtémoc): Ofrece 10% de descuento en Chilpancingo #35, colonia Hipódromo Condesa.

Restaurante Curado (Cuauhtémoc): Brinda 10% de descuento en Puebla #334, colonia Roma Norte.

Restaurante Green Bar (Cuauhtémoc): Otorga 15% de descuento en Londres #71, colonia Juárez.

Restaurante Nuevo Tehuacán (Cuauhtémoc): Concede 10% de descuento en Dinamarca #47, colonia Juárez.

Tortas Albaricoque (Cuauhtémoc): Aplica entre 10% y 15% de descuento en Antonio Caso #15, colonia San Rafael.

Restaurant Vegetariano Lindavista (Gustavo A. Madero): Ofrece 5% de descuento en Avenida Instituto Politécnico Nacional #1848, colonia Lindavista.

Mocaba Café (Miguel Hidalgo): Otorga 5% de descuento en Presa Pabellón #50, colonia Irrigación.

Montmartre Bistro (Miguel Hidalgo): Brinda 20% de descuento en Gobernador José Guadalupe Covarrubias #92, colonia San Miguel Chapultepec.

Starloks Coffee Cafetería (Milpa Alta): Ofrece 10% de descuento y promoción especial en Toluca Sur #21, Barrio La Concepción.

La Casa de Anita (Venustiano Carranza): Otorga 15% de descuento en Retorno 40 de Cecilio Robelo #3, colonia Jardín Balbuena.

Además, si es de su interés comprar alguna prenda o calzado, pueden acudir a algunas sucursales de:

Suburbia, que ofrece el 5%

Zapatería Speed, con el 20%

Datos en México

Día del Abuelo 2026 en México. Especial

En México hay más de 17 millones de personas de 60 años o más, una cifra que sigue creciendo debido al envejecimiento de la población.

Muchos abuelos mexicanos participan activamente en el cuidado diario de sus nietos, convirtiéndose en un apoyo indispensable para miles de familias.

El Día del Abuelo también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de combatir el abandono y promover un envejecimiento digno, activo y saludable.

Las celebraciones en este país suelen ser muy familiares y varían según la región, pero es común que se realicen: