¿Buscas pareja? Prueba la milagrosa Oración de San Cipriano

En temas del corazón, muchas personas buscan algo más que consejos de amigos o aplicaciones de citas. Cuando el amor parece lejano, una relación atraviesa dificultades o simplemente se desea encontrar a alguien especial, la fe se convierte en un refugio para miles de creyentes alrededor del mundo. Por ello, San Cipriano es de los santos más populares cuando se trata de pedir ayuda en el amor.

¿Quién es San Cipriano?

Reconocido por la Iglesia católica como obispo y mártir, San Cipriano posee un lugar especial por su vinculación con los amores difíciles. Para quienes sufren por una ruptura, este santo se ha convertido en un faro de esperanza y en un aliado espiritual al que acuden con devoción para recuperar a su pareja.

San Cipriano es considerado un poderoso intercesor en temas sentimentales. Canva

De acuerdo con la tradición, este santo nació en África del Norte y recibió una educación clásica antes de convertirse al cristianismo. Más tarde fue nombrado obispo en el siglo III y su vida quedó marcada por su labor pastoral y su martirio en Cartago.

Con el paso del tiempo, su figura también quedó ligada a la protección espiritual y a las oraciones relacionadas con el amor y la reconciliación.

Actualmente, muchas personas recurren a sus plegarias cuando atraviesan separaciones, conflictos de pareja o momentos de soledad. Para algunos creyentes, sus oraciones representan una forma de encontrar esperanza y calma emocional.

Los testimonios sobre San Cipriano inspiran esperanza en el amor verdadero. Canva

¿Cómo rezar la oración a San Cipriano?

Antes de iniciar tu oración a San Cipriano, es crucial prepararte adecuadamente. La selección de velas de colores significativos – blanco para la pureza, rojo para la pasión, amarillo para la felicidad y verde para la esperanza – marca el inicio de un ritual lleno de fe.

Asegúrate de que las velas estén limpias y consagradas para potenciar tu conexión espiritual durante la oración. Además del ambiente, también se recomienda mantener pensamientos positivos y una actitud abierta.

Apps para rezar Canva

La oración a San Cipriano se debe hacer con un corazón lleno de fe, visualizando positivamente el retorno del ser amado. Es un llamamiento sincero al santo para que interceda y renueve los sentimientos de amor y deseo en la persona que queremos que regrese a nuestra vida.

La oración corta suele ser utilizada por quienes desean recibir una llamada o restablecer comunicación con alguien especial. En tanto, la oración larga se enfoca en pedir reconciliación, fortalecer vínculos y renovar sentimientos.

La oración a San Cipriano para encontrar el amor

“Oh, venerado San Cipriano, cuya fuerza y protección alcanzan a todos aquellos que necesitan tu ayuda y guía. Acudo ante vos con fe y humildad en busca del verdadero amor.

Te pido, poderoso San Cipriano, que dirijas mi corazón solitario hacia aquel que está destinado a compartir su vida conmigo. Eliminá de mi camino la soledad y el desamor, y lléname de esperanza y alegría.

Concedé que, por tu intercesión, pueda encontrar a alguien que me quiera de manera honesta y pura, alguien con quien pueda construir un futuro lleno de felicidad y armonía. Ayudame a ser abierto y receptivo al verdadero amor, y a reconocerlo cuando se cruce en mi camino.

San Cipriano, te imploro que me protejas de las decepciones y los desencantos, y que alejes de mi vida las malas influencias y los obstáculos que impidan el surgimiento del amor. Permitime encontrar el rumbo hacia una relación sana, estable y llena de amor.

Con fe y devoción, deposito en tus manos mi sincero deseo de hallar el amor. Escucha mi oración, venerado San Cipriano, y otórgame la felicidad del amor verdadero y eterno.

Amén”.

Esta oración busca atraer relaciones sanas, estables y llenas de armonía. Canva

Oración larga a San Cripiano

“Por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigila, (nombre de la persona) vendrá ahora detrás de mí (su nombre), va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor verdadero con todo su ser, lleno de deseo por volver y pedirme perdón.

San Cipriano glorioso, bendito santo cumplidor, tendré ese poder de que esta persona olvide y deje de una vez cualquier amor que pueda estar en su cabeza o en su corazón y vuelva a asumirme y declararse para que todos vean.

San Cipriano aleja a (nombre de la persona) de cualquier otra persona, que me busque en todo momento hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado, que tenga la certeza de que yo (su nombre) soy el ser perfecto para su vida, que no pueda vivir sin mí, que no pueda estar sin mí, que no pueda sentir amor si no es por mí, y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento, en todas las situaciones, en cualquier tiempo y lugar.

Ahora, donde esté y con quien esté, (nombre de la persona) me buscará, porque su pensamiento está en mí, sus palabras, sus gestos y sus acciones van dirigidos a mí (su nombre). Y al acostarse, que sueñe conmigo, me sentirá, y al despertar que piense en mí y me desee, al comer piense en mí, al pisar piense en mí, en todos los momentos de su vida piense en mí.

Que quiera verme, sentir mi olor, oír mi voz, tocarme con amor, que (nombre de la persona) quiera abrazarme, besarme, cuidarme, protégeme, mimarme, amarme las 24 horas de todos sus días y todas sus noches, haciendo que así me ame más y sienta placer tan solo por oír mi voz.

San Cipriano poderoso, te ruego, haz a (nombre de la persona), sentir por mí (di tu nombre) un deseo fuera de lo normal, un amor verdadero, cálido, respetuoso y profundo como nunca sintió por otra persona y nunca sentirá. Que halle placer solo conmigo y nadie más, que sienta deseo solamente por mí, y que su cuerpo solo a mí me pertenezca, que solo tenga paz si está bien conmigo.

Con todo mi corazón, con todo mi ser, te digo santo poderoso que mi total confianza está puesta en Dios y en ti, te agradezco San Cipriano por estar trabajando a mi favor y voy a divulgar tu nombre y tus milagros en pago de amansar a (nombre de la persona) y traerlo enamorado, cariñoso, devotado, dedicado, fiel y lleno de deseo a mis brazos, para no marchar jamás.

Así se cumpla, así lo espero, así será cuanto antes, así lo harás bendito San Cipriano, mi seguridad está en ti, sé que tú me vas a conceder mis más ardientes deseos. Ganaré esta batalla y seré nuevamente feliz junto a (nombre de la persona), ya nada nos detendrá y nuestro amor por siempre triunfará. Así se cumpla, así lo deseo, así lo harás, así lo espero, con la completa esperanza que tú, Cipriano bendito, me vas a sacar de este problema de amor. Gracias, mi Santo Cipriano, te agradezco sinceramente.”