¿Qué hacer si te enfermas durante un viaje al extranjero? Guía para salir victorioso

No hay nada que se planifique con tanta ilusión como un viaje al extranjero. Pero, ¿qué pasa si te enfermas durante las vacaciones? Antes de entrar en pánico, te compartimos esta guía con soluciones prácticas.

Enfermarse lejos de casa es una experiencia que puede infundir pánico. Enfrentarse a síntomas molestos en un entorno desconocido, con un sistema de salud distinto, barreras idiomáticas y la incertidumbre de los costos médicos, tiene el potencial de transformar las vacaciones de tus sueños en un dolor de cabeza.

Por fortuna, sufrir un problema de salud en el extranjero no tiene por qué significar el fin del mundo ni la bancarrota de tu presupuesto. Mantener la cabeza fría, saber cómo actuar paso a paso, reaccionar a tiempo y conocer los recursos que tienes a tu alcance es la clave para resolver el problema de forma ágil.

Qué hacer si me enfermo en el extranjero Canva

¿Qué hacer si te enfermas durante tus vacaciones en el extranjero?

Evalúa la situación

Pregúntate si los síntomas te permiten permanecer en la habitación del hotel descansando durante unas horas o si requieren intervención médica inmediata.

Si se trata de síntomas leves o moderados (un resfriado común, dolor de cabeza por deshidratación o diarrea del viajero en etapa inicial), la situación suele resolverse con reposo, buena hidratación y algún tratamiento básico.

Si detectas señales de alerta como fiebre muy alta que no cede, pérdida del conocimiento, dificultad respiratoria o traumatismos severos, el protocolo debe escalar de inmediato a atención profesional.

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Medicamentos de libre venta

Existen medicamentos de libre venta casi en cualquier parte del mundo que pueden ayudarte durante tu enfermedad en el extranjero; solo es cuestión de conocer el nombre del principio activo o genérico.

Por ejemplo, para el dolor y la fiebre busca Paracetamol (conocido también como Acetaminophen o Ibuprofen); para problemas estomacales y diarrea, pregunta por Loperamide (para la diarrea no infecciosa), Bismuth subsalicylate (para la acidez y pesadez) o soluciones de rehidratación oral (Oral Rehydration Salts).

Si no hablas el idioma local, utiliza aplicaciones de traducción en tu teléfono para escribir tus síntomas de forma sencilla y directa o muestra en pantalla el nombre genérico del medicamento que necesitas.

Seguro médico

Si el malestar no cede con medicamentos de libre venta o si necesitas una consulta médica profesional, ha llegado el momento de activar tu seguro de viaje o asistencia médica internacional.

A menos que se trate de una emergencia vital, el procedimiento correcto es contactar siempre a la central de asistencia de tu seguro antes de acudir a cualquier centro médico.

Cuando llamas a la línea de atención de tu póliza (muchas ofrecen soporte 24/7 en tu idioma a través de teléfono, WhatsApp o app), un operador evaluará tu caso y te indicará a qué clínica o centro médico asociado debes dirigirte.

En muchos casos, incluso pueden gestionar la visita de un médico a la habitación de tu hotel o agendar una teleconsulta inmediata.

En cuanto a pago, todo dependerá del tipo de seguro: si es pago directo por la aseguradora o sistema de reembolso.

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Atención médica por tu cuenta

Estar enfermo en el extranjero y sin una póliza de asistencia médica es una situación estresante, pero no sin solución. En la Unión Europea, puedes acudir a la red pública; en México y Latinoamérica, es frecuente encontrar consultorios médicos en farmacias.

En países como Estados Unidos y Canadá, cuentan con Centros de Atención Primaria (Walk-in Clinics), que son más accesibles que una sala de emergencias de un hospital privado.

¿Cuándo se recomienda contactar con la Embajada?

Los servicios consulares desempeñan funciones de asistencia críticas si te enfermas de gravedad:

Directorio de profesionales bilingües: Te proporcionan un listado verificado de médicos, traductores jurados y centros hospitalarios locales que hablan tu idioma.

Te proporcionan un listado verificado de médicos, traductores jurados y centros hospitalarios locales que hablan tu idioma. Contacto con familiares: Si te encuentras hospitalizado o incapacitado para comunicarte, el consulado se encarga de avisar a tus familiares de contacto en tu país de origen.

Si te encuentras hospitalizado o incapacitado para comunicarte, el consulado se encarga de avisar a tus familiares de contacto en tu país de origen. Gestión de transferencias de fondos: En situaciones extremas, pueden ayudarte a coordinar la recepción de dinero enviado por tu familia desde casa para cubrir gastos de emergencia.

Enfermar durante un viaje en el extranjero es una pesadilla para los vacacionistas, pero no es el fin del mundo para que no pases unos días inolvidables.