¡Evita los mareos en tus vacaciones! 4 trucos que no necesitan de medicamentos

Aprende cómo evitar los mareos al viajar con estos trucos sin medicamentos; y es que no hay nada peor que sufrir cinetosis, conocido popularmente como el mareo por movimiento, un compañero de viaje indeseado que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Pocas cosas arruinan tan rápido la ilusión de las vacaciones como la repentina llegada de ese sudor frío, la pesadez en el estómago y la sensación de que el mundo gira y gira.

Ya sea a bordo de un automóvil recorriendo curvas pronunciadas, en el camarote de un crucero enfrentando el oleaje del mar o en el asiento de un avión atravesando turbulencias, este malestar puede transformar lo que debía ser una travesía placentera en una verdadera pesadilla.

Aunque la solución más inmediata suele ser recurrir a la farmacia en busca de medicamentos, también existen otras opciones naturales que han demostrado que no es necesario depender de los químicos para mantener el equilibrio corporal y disfrutar del panorama con total tranquilidad. ¡Checa estos trucos!

Cómo evitar los mareos al viajar Canva

¿Por qué nos mareamos al viajar?

El mareo por movimiento o cinetosis no es una enfermedad en sí misma, sino una respuesta fisiológica normal ante una situación de conflicto sensorial.

Imagínate la escena: estás sentado en el asiento trasero de un auto leyendo un libro o mirando la pantalla de tu teléfono móvil. Tus ojos le informan a tu cerebro que estás completamente quieto porque las páginas o la pantalla no se mueven.

Sin embargo, los canales semicirculares de tu oído interno, el centro de control del equilibrio corporal, detectan cada aceleración, frenada, bache y giro de la carretera. Ante esta disparidad de información, el cerebro entra en un estado de confusión neurofisiológica.

Nuestro sistema nervioso interpreta esta incoherencia sensorial como un síntoma de intoxicación o envenenamiento por alucinógenos. Como mecanismo de defensa, el cuerpo activa el centro del vómito para expulsar las supuestas toxinas, desencadenando la cascada de náuseas, palidez y sudoración fría que todos tememos.

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Trucos para evitar el mareo al momento de viajar

Punto focal

El primer y más efectivo truco natural para neutralizar el mareo al momento de viajar en cualquier medio de transporte consiste en sincronizar de nuevo lo que ven tus ojos con lo que siente tu oído interno.

La forma más sencilla de lograrlo es fijar la vista en un punto estático lejano: el horizonte. Cuando mantienes los ojos fijos en la línea donde el cielo se junta con la tierra o en una montaña lejana, le estás proporcionando a tu cerebro una referencia visual clara de movimiento.

Tus ojos perciben que te estás desplazando por el espacio a la misma velocidad que indica tu sistema vestibular, eliminando de golpe la contradicción sensorial.

En el automóvil, mira siempre hacia adelante a través del parabrisas frontal. En un barco, sal a la cubierta superior y contempla la línea del horizonte marino; y en el avión, si tienes asiento de ventana, mira hacia las nubes lejanas durante el despegue y el vuelo de crucero.

Elegir el asiento correcto

No todos los asientos dentro de un medio de transporte se mueven con la misma intensidad. La recomendación al elegir lugar en un coche o autobús es seleccionar el asiento del copiloto o, mejor aún, tomar el volante.

Quien conduce rara vez se marea porque su cerebro anticipa cada movimiento del vehículo antes de que ocurra. Si viajas en autobús, procura elegir los asientos situados en la parte delantera o central, lejos del eje de las ruedas traseras, donde los saltos son más pronunciados.

En las aeronaves, los asientos situados justo sobre las alas son los más estables, ya que coinciden con el centro de gravedad de la estructura. En los barcos y cruceros, los camarotes centrales de las cubiertas inferiores sufren en menor medida el balanceo.

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Ventilación y aromaterapia

Si es posible, permite que el aire fresco golpee suavemente tu rostro para enviar impulsos térmicos a través del nervio trigémino. Esto ayuda a bajar la temperatura corporal que suele elevarse durante los primeros síntomas de la cinetosis, ofreciendo un alivio casi instantáneo.

También puedes aplicar la aromaterapia, con olores como aceite de menta que relaja los músculos del estómago o aceite esencial de limón, el cual bloquea las señales de náusea en el cerebro.

Raíz de jengibre

Si existe un remedio natural avalado por la comunidad científica para combatir las náuseas y el mareo, es la raíz de jengibre (Zingiber officinale). Los compuestos activos del jengibre, principalmente los gingeroles y shogaoles, actúan directamente sobre el sistema digestivo bloqueando los receptores de serotonina en el estómago y el tracto gastrointestinal.

A diferencia de los fármacos tradicionales, el jengibre no produce somnolencia ni afecta tus capacidades cognitivas. Lo ideal es consumir unos gramos de jengibre fresco en infusión o dos caramelos duros de jengibre aproximadamente 30 minutos antes de iniciar el viaje, y mantener algunos dulces a mano para ir masticándolos suavemente.

Evita los mareos al viajar con estos trucos sin medicamentos y disfruta de tus vacaciones sin sufrimiento.