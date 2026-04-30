Cada vez más padres de familia comprenden que los videojuegos no son únicamente ocio y, en realidad se pueden convertir en una herramienta clave para el aprendizaje de niños y adolescentes.

Esta visión incluso está sustentada por investigaciones, por ejemplo, el Informe Global Power of Play 2025, realizado por la Asociación Española de Videojuegos, encontró que la mitad de los videojugadores consultados creen que jugar ha contribuido directamente a su formación profesional gracias a que desarrollaron habilidades tanto técnicas como conductuales.

A esto se añade que más de un tercio consideró que los videojuegos mejoran la creatividad, la resolución de problemas, así como el trabajo en equipo y la colaboración. Sin olvidar un impacto positivo en el pensamiento crítico y las habilidades de comunicación.

Al considerar lo anterior, un videojuego no es una mala idea como regalo para este Día del Niño y menos si se trata de un título enfocado en la educación como los siguientes:

Minecraft

Es uno de los videojuegos más exitosos en el mundo porque ofrece un mundo abierto donde el jugador tiene la libertad de construir, cambiar su entorno y crear su propia historia.

Esto permite que todas sus versiones sean una herramienta que enseña varias habilidades a los niños, aunque destaca el caso de Minecraft Education Edition. Ésta sirve para ayudar a los niños a obtener habilidades STEM, desarrollar su creatividad y tener experiencias de colaboración para resolver problemas entre los estudiantes. Por lo mismo, es una versión usada sobre todo en escuelas.

Los videojuegos también son una herramienta de aprendizaje; elige bien este Día del Niño Minecraft

Big Brain Academy: Brain vs Brain

Este título lanzado para la consola Nintendo Switch contiene varios minijuegos enfocados en poner a prueba el intelecto de las personas y es muy estimulante para aquellas que aman competir.

Los minijuegos se dividen en categorías como agudeza, memoria, análisis, cálculo y percepción que ponen a prueba la capacidad mental y de concentración del jugador.

Además, tiene la opción de jugar hasta con cuatro personas o, bien, dos jugadores en el mismo Nintendo Switch.

Los videojuegos también son una herramienta de aprendizaje; elige bien este Día del Niño Nintendo

Rabbids Coding

Ubisoft lanzó este videojuego para equipos móviles, tanto iOS como Android, para que los niños aprendan y utilicen comandos de programación básicos al tratar de limpiar el desorden dejado por los traviesos Rabbids, quienes han invadido una estación espacial.

Se trata de un videojuego completamente gratuito que ha tenido varias actualizaciones y está disponible en español.

Civilization

Esta saga de videojuegos para computadora se remonta a 1991 y la entrega más reciente se llama Civilization VI, lanzada en 2016 y ya cuenta con varias actualizaciones.

Destaca porque hace que el videojugador tenga que hacer estrategias para conquistar al enemigo y, al mismo tiempo, enseña sobre historia del mundo y las problemáticas tanto sociales como económicas por las que pasa la humanidad.

Otras opciones: