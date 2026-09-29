Alistan 'Solteros al Ruedo': habrá charreada, música en vivo y baile; aquí los detalles

Si quieres salir de la rutina y buscas una actividad diferente para compartir con amigos, conocer nuevas personas o simplemente disfrutar de una noche fuera de lo común, ‘Solteros al Ruedo’ prepara una jornada que combinará tradición charra, espectáculos ecuestres y música en vivo.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 17 de octubre en el Lienzo Charro División del Norte, en Tepotzotlán, Estado de México, donde se espera una tarde que posteriormente dará paso a una celebración con música y baile.

Aunque la propuesta está dirigida principalmente a personas solteras, no será necesario acudir con la intención de encontrar pareja. La convocatoria también contempla a quienes quieran asistir con sus amistades, en pareja o incluso por cuenta propia.

Foto: Facebook Mil Coronas

¿A qué hora comenzará la experiencia en Tepotzotlán?

Las actividades comenzarán desde las 16:00 horas, momento en que se abrirán las puertas del Lienzo Charro División del Norte para recibir a los asistentes.

A partir de ese momento, el público podrá instalarse en el recinto y comenzar a disfrutar de las actividades programadas. La jornada avanzará de manera gradual de los espectáculos ecuestres hacia la parte musical de la noche.

Por ello, quienes quieran aprovechar la experiencia completa podrán llegar desde la apertura y permanecer en el lugar durante las distintas etapas del evento.

Foto: Facebook Mil Coronas

¿Qué actividades habrá durante la charreada?

La tradición de la charrería será uno de los principales atractivos de la jornada. El programa contempla la participación de Rancho Santa Ana y Rancho Las 3 Letras CRG, agrupaciones que formarán parte de las suertes charras.

También se presentará la Escaramuza División del Norte de Tepotzotlán Oro, que se sumará al espectáculo ecuestre preparado para esta ocasión.

De esta manera, el público podrá disfrutar de distintas actividades relacionadas con los caballos y la charrería antes de que el ambiente cambie para dar paso a la música y el baile.

¿Qué música se escuchará durante el evento?

La parte musical estará a cargo de tres agrupaciones que llevarán distintos estilos al lienzo charro: Banda La Pólvora, Norteño Banda La Edición y Conjunto Rezplandor.

Foto: Instagram _mil_coronas_

La variedad musical busca mantener el ambiente durante la noche y convertir el recinto en un espacio para bailar y convivir después de las actividades ecuestres.

La programación, además, permitirá que quienes acudan puedan disfrutar tanto de la propuesta tradicional de la charreada como de una celebración nocturna acompañada de música en vivo.

Foto: Facebook Mil Coronas

¿‘Solteros al Ruedo’ es solamente para quienes buscan pareja?

No. Aunque el concepto está pensado para personas solteras y contempla la posibilidad de conocer gente nueva, no es obligatorio asistir con la intención de encontrar pareja.

La invitación también está dirigida a grupos de amigos, parejas o personas que simplemente quieran conocer una propuesta distinta a la de un bar o un concierto convencional.

Entre las actividades habrá momentos para convivir, conversar y disfrutar de alimentos, bebidas y música, por lo que el evento busca combinar el entretenimiento con un ambiente social.

¿Cuánto cuesta la entrada y cómo se pueden conseguir los accesos?

El costo de entrada será de 150 pesos por persona.

Los interesados deberán solicitar sus accesos a través de la cuenta de Instagram @rancho_las_3_letras_crg, que fue señalada como el medio de contacto para obtener información sobre la entrada.

Para conocer posibles actualizaciones, detalles de la programación o indicaciones para asistir, se recomienda revisar las redes sociales del equipo organizador antes del evento.

Con esta propuesta, ‘Solteros al Ruedo’ busca reunir en un mismo espacio la tradición de la charrería y una celebración nocturna con música en vivo, baile y convivencia en Tepotzotlán.