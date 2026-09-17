¿Vale la pena invertir en CETES? Esto ganarías con 15 mil ahorrados

Los CETES (Certificados de la Tesorería de la Federación) son uno de los instrumentos de inversión más conocidos en México. Los emite el Gobierno federal a través del Banco de México, y funcionan como un préstamo que tú le haces al Estado a cambio de un rendimiento fijo.

Su principal ventaja es que ofrecen un rendimiento garantizado: desde el día en que inviertes ya sabes exactamente cuánto vas a ganar al vencimiento, sin sorpresas ni letras chiquitas.

Además, son de muy bajo riesgo, porque están respaldados por el Gobierno mexicano, y se pueden comprar desde Cetesdirecto con montos accesibles, desde 100 pesos.

Esta semana, la tasa de rendimiento de los CETES a 28 días se ubica en 6.25 por ciento anual, de acuerdo con la subasta más reciente de Banxico. Veamos cuánto se gana invirtiendo 15 mil pesos a ese plazo.

Así rinden 15 mil pesos en CETES a 28 días

Si inviertes 15 mil pesos en CETES a 28 días, con la tasa vigente de 6.25 por ciento anual, al vencimiento del plazo obtendrías una ganancia de 72 pesos.

Esto quiere decir que, al cabo de esas cuatro semanas, recuperas tu inversión original más esos 72 pesos de rendimiento, sin comisiones ni letras pequeñas de por medio.

Es una ganancia moderada, pero se logra sin arriesgar el capital y con total liquidez: al terminar el plazo puedes retirar tu dinero o volver a invertirlo de inmediato.

Para quienes buscan una opción segura para no dejar su dinero parado, sin exponerlo a la volatilidad de otros mercados, este resultado es una muestra clara de por qué los CETES siguen siendo tan populares.

Cuánto se acumula si inviertes 15 mil pesos mes con mes durante un año

Ahora imaginemos que, en lugar de invertir una sola vez, reinviertes los mismos 15 mil pesos cada 28 días durante todo un año, es decir, doce veces seguidas.

Si la tasa de 6.25 por ciento anual se mantiene estable durante esos doce periodos, la ganancia acumulada al final del año sería de 864 pesos.

Esa cantidad se suma naturalmente a tu capital, ya que cada mes retiras tu inversión junto con la ganancia y puedes volver a colocarla de inmediato en un nuevo título.

Lo interesante de este ejercicio es que no requiere que dejes el dinero "guardado": cada 28 días tienes acceso total a tu efectivo, y aun así generas un ingreso adicional constante gracias al rendimiento garantizado.

Para muchas personas, esta disciplina de renovar su inversión mes con mes se vuelve casi automática a través de Cetesdirecto, sin necesidad de hacer cálculos complicados.