Cuánto se gana invirtiendo 8 mil pesos en GBM Smartcash en un mes

GBM Smartcash es la cuenta de inversión de la plataforma GBM pensada para el dinero que no quieres tener parado. Funciona como un espacio donde tu efectivo genera rendimiento todos los días, incluso fines de semana.

A diferencia de un instrumento a plazo fijo, aquí puedes meter y sacar dinero cuando quieras, sin esperar a que venza ningún periodo. Por eso se le conoce como una opción de alta liquidez.

Su atractivo está en la combinación de sencillez y constancia: no necesitas firmar contratos complicados, y el dinero empieza a generar ganancia desde el primer día que lo depositas.

Para quienes buscan finanzas positivas sin complicarse, Smart Cash es una manera práctica de que los ahorros del día a día no se queden sin trabajar.

Además, al tratarse de una cuenta digital dentro de la aplicación de GBM, se puede abrir y consultar desde el celular, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Así rinden 8 mil pesos en GBM Smartcash en un mes

Esta semana, la tasa de GBM Smartcash se ubica en 4.00 por ciento anual, de acuerdo con información reciente de la plataforma. Con esa referencia se puede estimar cuánto se gana en treinta días.

Si depositas 8 mil pesos en Smart Cash y los dejas un mes completo, la ganancia estimada ronda los 27 pesos.

Ese dinero se suma automáticamente a tu saldo, sin trámites adicionales y sin que tengas que mover un peso de tu cuenta. Además, sigues teniendo acceso inmediato a tu capital en todo momento.

Es una cifra modesta, pero refleja justo la idea central de Smart Cash: que el dinero que normalmente estaría inactivo, genere algo mientras esperas a usarlo.

Y a diferencia de guardar ese dinero en efectivo, aquí cada día que pasa suma algo a tu saldo, aunque sea de forma gradual. Cuánto ganarías invirtiendo 8 mil pesos mes con mes durante un año

Si mantienes tus 8 mil pesos en Smart Cash de forma constante durante doce meses, y la tasa se comporta de manera similar a la actual, acumularías una ganancia cercana a los 320 pesos en el año.

A diferencia de los CETES, aquí no hace falta reinvertir manualmente cada mes: el dinero se queda en la cuenta y sigue generando rendimiento día tras día, de forma continua.

Esa ganancia se suma poco a poco a tu saldo, así que al final del año tendrías tanto tu capital inicial como lo generado, disponible en cualquier momento que lo necesites.

Vale la pena recordar que la tasa de Smart Cash puede ajustarse con el tiempo, ya que suele moverse en línea con las tasas de referencia del país.

Aun así, mantener el dinero en Smart Cash en lugar de una cuenta sin rendimiento es una forma sencilla de que tus ahorros trabajen sin que tú tengas que hacer nada extra.