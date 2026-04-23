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Actividades Montessori para preescolares: desarrolla sus habilidades motoras y cognitivas

Actividades Montessori para preescolares que impulsan el desarrollo motor y cognitivo con juegos fáciles para hacer en casa.

Por: Jessica Zamora

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Actividades Montessori para preescolares: desarrolla sus habilidades motoras y cognitivasCanva.

En los primeros años de vida, cada experiencia cuenta. Los juegos, los objetos cotidianos y la interacción con el entorno pueden convertirse en herramientas clave para el aprendizaje.

En ese contexto, el método Montessori ha ganado relevancia entre madres, padres y especialistas por su enfoque práctico, que permite estimular habilidades esenciales sin recurrir a dinámicas complejas.

A diferencia de otros modelos educativos, esta metodología apuesta por la exploración guiada y la autonomía, lo que facilita que los niños desarrollen capacidades cognitivas y motoras de forma natural, incluso dentro del hogar.

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¿Cómo el método Montessori potencia el desarrollo cognitivo en niños pequeños?

El método Montessori se basa en un principio claro: el aprendizaje surge de la experiencia. En lugar de enfocarse en la memorización, promueve que los niños comprendan su entorno mediante la observación, la exploración y la resolución de problemas.

Actividades como clasificar objetos por color o forma, resolver rompecabezas o identificar secuencias fortalecen habilidades fundamentales como la memoria, la atención y el pensamiento lógico.

Un estudio publicado en la revista científica Dominio de las Ciencias señala que este enfoque estimula capacidades cognitivas clave en niños de entre 3 y 5 años, etapa decisiva para el desarrollo integral.

Por su parte, una revisión académica de la Universidad Paulista destaca que el aprendizaje basado en Montessori favorece el pensamiento autónomo y significativo, ya que el niño construye su conocimiento a partir de la experiencia.

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Actividades Montessori para preescolares que estimulan el desarrollo motor

El desarrollo motor en la etapa preescolar permite que los niños adquieran control sobre sus movimientos y fortalezcan su coordinación. El método Montessori impulsa estas habilidades con actividades prácticas que pueden realizarse en casa.

1. Transferencia con pinzas

  • Materiales: pinzas, dos recipientes y objetos pequeños como frijoles o pompones.
  • Cómo hacerlo: el niño pasa los objetos de un recipiente a otro con ayuda de las pinzas.
  • Qué desarrolla: coordinación mano-ojo, precisión y concentración.

2. Trasvase de líquidos o granos

  • Materiales: dos vasos, agua o semillas y una bandeja.
  • Cómo hacerlo: el niño vierte el contenido de un recipiente a otro con cuidado.
  • Qué desarrolla: control de movimientos y autonomía.

3. Ensartar cuentas o pasta

  • Materiales: hilo grueso y cuentas grandes o pasta.
  • Cómo hacerlo: el niño inserta las piezas para formar una serie.
  • Qué desarrolla: motricidad fina, paciencia y reconocimiento de patrones.
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4. Abrir y cerrar recipientes

  • Materiales: frascos o envases reciclados con tapa.
  • Cómo hacerlo: el niño practica abrir y cerrar repetidamente.
  • Qué desarrolla: fuerza en las manos y habilidades cotidianas.

5. Recorte guiado

  • Materiales: tijeras seguras y hojas con líneas marcadas.
  • Cómo hacerlo: el niño recorta siguiendo las líneas.
  • Qué desarrolla: control manual y preparación para la escritura.

De acuerdo con la Universidad de Valladolid, los materiales manipulativos favorecen el desarrollo motor fino y la exploración sensorial en la infancia. Además, el uso de objetos cotidianos fortalece el aprendizaje práctico.

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5 juegos Montessori fáciles para hacer en casa con materiales simples

Los juegos Montessori destacan por su sencillez y adaptabilidad. Con materiales básicos, es posible crear experiencias que estimulen el aprendizaje desde casa.

1. Caja sensorial

  • Materiales: recipiente, arroz o frijoles y pequeños objetos.
  • Cómo hacerlo: se esconden los objetos para que el niño los encuentre con las manos.
  • Qué desarrolla: exploración táctil y concentración.

2. Clasificación por colores

  • Materiales: tapas de colores y recipientes.
  • Cómo hacerlo: el niño agrupa las piezas según su color.
  • Qué desarrolla: discriminación visual y lógica.
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3. Camino de texturas

  • Materiales: cartón, tela, esponja y cinta adhesiva.
  • Cómo hacerlo: se forma un camino con diferentes superficies.
  • Qué desarrolla: percepción sensorial y equilibrio.

4. Trasvase con cucharas

  • Materiales: recipientes, cucharas y semillas.
  • Cómo hacerlo: el niño transporta el contenido con una cuchara.
  • Qué desarrolla: precisión y coordinación.

5. Emparejar objetos

  • Materiales: juguetes o elementos variados.
  • Cómo hacerlo: el niño agrupa por tamaño, forma o tipo.
  • Qué desarrolla: pensamiento lógico y clasificación.

Sitios especializados en crianza destacan que estas actividades fomentan el aprendizaje autónomo y la curiosidad natural.

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Beneficios del método Montessori en la estimulación temprana infantil

El método Montessori también impacta el desarrollo emocional y social. Su enfoque permite que los niños desarrollen habilidades más allá del aprendizaje académico.

Entre sus beneficios destacan:

  • Fomenta la autonomía
  • Mejora la concentración
  • Estimula la curiosidad
  • Refuerza la autoestima

La Universidad San Ignacio de Loyola señala que este modelo promueve el desarrollo integral mediante la observación y la experiencia directa.

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Errores comunes al aplicar actividades Montessori con niños de preescolar

Aunque el método Montessori es accesible, su aplicación requiere ciertos cuidados.

Errores frecuentes:

  • Intervenir de forma constante
  • Ignorar el ritmo del niño
  • Imponer actividades
  • No adaptar el entorno

Especialistas coinciden en que el adulto debe actuar como guía y permitir que el niño explore por sí mismo.

El método Montessori ofrece una alternativa práctica para acompañar el desarrollo infantil desde casa. A través de actividades sencillas y accesibles, es posible fortalecer habilidades cognitivas, motoras y emocionales en la etapa preescolar.

La implementación de estas dinámicas no requiere materiales complejos, sino un entorno que favorezca la exploración y el aprendizaje autónomo. De esta forma, cada actividad se integra en la vida cotidiana como una herramienta de desarrollo.

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