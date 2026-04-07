¿Tienes un bebé? Estas actividades Montessori pueden ayudar a su desarrollo y estimulación temprana

Si tienes un bebé en casa o estás a punto de convertirte en mamá o papá y buscas actividades que estimulen el desarrollo de tu hijo desde sus primeros meses, esta información puede interesarte.

Quizá has escuchado hablar del método Montessori, una forma de aprendizaje que busca estimular los sentidos y la curiosidad natural de los bebés a través de actividades sencillas pero muy efectivas. Si aún no lo conoces o quieres saber cómo aplicarlo en casa, aquí te contamos algunas ideas para comenzar.

¿Qué son las actividades Montessori para bebés?

El método, creado por la doctora Maria Montessori, se basa en ofrecer a los niños un ambiente preparado: ordenado, simple, estético y pensado especialmente para su desarrollo.

En este entorno, cada objeto tiene un propósito y está diseñado para favorecer el aprendizaje y la exploración del niño. De acuerdo con la Fundación Argentina María Montessori, el objetivo es permitir que los pequeños descubran el mundo a su propio ritmo.

En este proceso, los adultos no dirigen la actividad, sino que actúan como guías y observadores, acompañando a los niños mientras exploran. Esto les ayuda a desarrollar autonomía, confianza en sí mismos y disciplina interior desde una edad temprana.

Actividades Montessori para bebés: estimula sus sentidos y fomenta su curiosidad Foto: Canva

Beneficios del método Montessori en los bebés

Según el Consultorio Integral de Psicología y Neuropsicología, este método, basado en la observación del niño, favorece el aprendizaje a través de la experiencia y la acción.

Entre sus principales beneficios destacan:

Fomenta el aprendizaje autodirigido

Fomenta el aprendizaje autodirigido Permite que los niños tomen decisiones sobre sus propias actividades

Estimula el desarrollo de habilidades para resolver problemas

Refuerza la autonomía y la confianza

Actividades Montessori para bebés: estimula sus sentidos y fomenta su curiosidad Foto: Canva

Actividades Montessori para estimular a los bebés

Las actividades Montessori buscan que los bebés interactúen con materiales que les permitan explorar, descubrir y aprender de forma natural.

De acuerdo con el sitio bonamint.com, estas son algunas actividades recomendadas para los más pequeños:

Móviles visuales

Los móviles Montessori, como el móvil de Munari o el móvil de octaedros, ayudan a estimular la atención y concentración de los bebés. Estos objetos se colocan sobre la cuna o el área de juego para que el bebé pueda observarlos y desarrollar su enfoque visual.

Espejo de seguridad

Un espejo colocado a la altura del bebé le permite observar su propio reflejo. Esta actividad es muy beneficiosa porque estimula la autoconciencia y fortalece sus habilidades de observación.

Rodillos y pelotas de agarre

Estos objetos ayudan a los bebés a practicar movimientos como rodar, agarrar y gatear. Además, fortalecen sus músculos y favorecen el desarrollo de la coordinación mano-ojo.

Cestas de tesoros

Las cestas de tesoros contienen objetos de diferentes texturas, tamaños y materiales naturales como madera, tela o metal. Esto permite que el bebé explore con libertad y estimule sus sentidos.

Actividades Montessori para bebés: estimula sus sentidos y fomenta su curiosidad Foto: Canva

Estas son solo algunas de las actividades que pueden ayudar a los bebés a desarrollar sus habilidades mientras se divierten y exploran el mundo que los rodea. Recuerda consultar a su pediatra y optar por las mejores opciones para ellos.