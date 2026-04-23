¿Dónde ver pingüinos en CDMX? Así como la capital del país es famosa por sus museos, su gastronomía callejera y su ritmo frenético, ¡también porque alberga una de las aves consentidas del mundo animal!

Aunque asociamos los pingüinos exclusivamente con los paisajes gélidos de la Antártida o las costas remotas de Sudamérica, han encontrado un hogar en recintos de vanguardia dentro de la capital del país.

Verlos deslizarse por el agua o caminar con su peculiar contoneo se ha convertido en una de las actividades recreativas favoritas para familias, parejas y entusiastas de la naturaleza que buscan una experiencia diferente sin tener que abordar un avión.

La llegada de los pingüinos a la CDMX no es solo una cuestión de exhibición; representa un esfuerzo monumental de ingeniería, biología marina y conservación. Mantener a estos ejemplares requiere de sistemas de refrigeración de última generación, dietas estrictas y un control ambiental que replica con exactitud sus hábitats naturales.

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¿Dónde encuentras pingüinos en CDMX?

Acuario Inbursa

¿Dónde? Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 386, Granada, Miguel Hidalgo

Costo: $330 (entrada general); $1,029 (entrada + convivencia con pingüinos, pero puedes encontrar descuentos)

El Acuario Inbursa es, posiblemente, el referente número uno cuando se trata de fauna marina en la CDMX. Desde su inauguración, ha buscado posicionarse no solo como un centro de entretenimiento, sino como un espacio de educación ambiental.

El pingüinario del Acuario Inbursa es una hazaña tecnológica, aquí residen principalmente pingüinos de las especies Gentoo (Pygoscelis papua) y Barbijo (Pygoscelis antarcticus).

Estos ejemplares viven en una zona diseñada para mantener temperaturas bajo cero, con nieve real y agua filtrada constantemente para garantizar su salud.

Los visitantes pueden verlos a través de amplios ventanales que permiten observar tanto su comportamiento en tierra como sus impresionantes habilidades de buceo. También hay una sala de interacción para convivir con ellos, ¡hasta chocar aletas! Acariciarlos y tomarte una foto.

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Acuario Michin

¿Dónde? Calz. San Juan de Aragón 399, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero

Costo: $379 (entrada general), $299 (boleto madrugador), actividades solo en taquilla

Ubicado en el centro comercial Parque Tepeyac, el Acuario Michin ha revolucionado la oferta recreativa del norte de la ciudad. Este recinto combina la exhibición de especies marinas con actividades de aventura y cultura mexicana, dedicando un espacio estelar a sus habitantes más elegantes: los pingüinos.

A diferencia de las especies antárticas, el Acuario Michin suele albergar pingüinos de Humboldt, esta especie es originaria de las costas de Perú y Chile, por lo que su hábitat requiere condiciones climáticas ligeramente diferentes, aunque igualmente controladas.

Una de las actividades más populares en Michin es observar las sesiones de alimentación; los cuidadores comparten datos curiosos sobre la dieta de los pingüinos y los retos que enfrenta esta especie debido al cambio climático y la sobrepesca.

También hay una actividad especial para acceder a su hábitat, verlos en el tunel y tomarte una foto.

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¿Se pueden tocar a los pingüinos en CDMX?

Por seguridad tanto de los animales como de los visitantes, el contacto directo está prohibido, excepto en actividades supervisadas por el personal de los acuarios. Los pingüinos tienen aceites naturales en sus plumas que los protegen del agua, y el contacto con manos humanas puede alterar esa protección o transmitir bacterias.

¿Hay pingüinos en el Zoológico de Chapultepec?

Actualmente, el Zoológico de Chapultepec se enfoca en otras especies y no cuenta con una exhibición permanente de pingüinos. Las mejores opciones siguen siendo los acuarios especializados mencionados anteriormente.

Saber dónde ver pingüinos en la CDMX es abrir la puerta a una aventura que mezcla la ciencia, el respeto por la vida animal y el sano esparcimiento familiar. Ponte tus zapatos, ¡los pingüinos te están esperando!