¡Prepárate! Habrá concierto sinfónico de Star Wars gratis en CDMX

Como parte del cierre de actividades de la 10ª Expo Star Wars, habrá un concierto sinfónico imperdible inspirado en este universo galáctico que ha conquistado a generaciones.

Los fans podrán disfrutar de un evento especial pensado tanto para quienes crecieron con la saga como para las nuevas audiencias. Será el broche de oro de una edición que incluye exhibiciones temáticas y experiencias únicas, cerrando con música en vivo y un ambiente totalmente inmersivo.

Sinfónica Star Wars de la Banda Sinfónica de la CDMX

La Banda Sinfónica de la Ciudad de México cuenta con una larga trayectoria que se remonta al 4 de diciembre de 1904, cuando inició bajo la dirección del maestro Don Velino M. Preza.

A lo largo de los años, ha llevado su música a distintos estados de la República Mexicana, así como a países como Canadá, Estados Unidos y varias regiones de América del Sur.

Este 2026, la agrupación celebra 122 años de historia y actualmente está bajo la dirección del maestro Antonio Rivero Cerón, originario de Acolman, Estado de México.

Dónde y cuándo será el concierto sinfónico de Star Wars

El evento se llevará a cabo el domingo 26 de abril y lo mejor de todo es que será completamente gratuito.

La cita es a las 14:00 horas, ideal para disfrutar de un cierre lleno de música épica que te hará revivir los momentos más icónicos de la saga.

Concierto sinfónico de Star Wars gratis en CDMX: dónde y cuándo Foto: Canva

¿Cómo llegar al Centro Cultural Futurama?

El concierto se realizará en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo #7, esquina con Avenida IPN, colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La estación más cercana es el Metro Lindavista de la Línea 6.

¿Qué más habrá en la Expo Star Wars?

Además del concierto, también habrá una charla especial con Sebastián Llapur, reconocido locutor y actor de doblaje, famoso por dar voz a Darth Vader.

En este encuentro, los asistentes podrán conocer más sobre su experiencia dentro del universo de Star Wars y acercarse aún más a esta icónica saga del cine.

La charla se llevará a cabo el mismo 26 de abril a las 13:00 horas, también con entrada libre en el Centro Cultural Futurama.

Si eres fan de Star Wars o simplemente quieres vivir una experiencia diferente, este evento es una excelente opción para disfrutar de música en vivo, cultura pop y un ambiente lleno de nostalgia… ¡y completamente gratis!