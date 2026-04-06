3I/ATLAS podría ser uno de los cometas más antiguos jamás detectados; esta es su edad 

3I/ATLAS se ha convertido en un objeto de gran interés para la ciencia debido a su posible origen extremadamente antiguo. Este visitante interestelar, el tercero identificado atravesando el Sistema Solar, podría haberse formado hace más de mil millones de años, lo que lo sitúa apenas por debajo de la edad estimada de la Vía Láctea.

Para los investigadores, este dato no solo es llamativo, también plantea una hipótesis relevante: el sistema estelar donde nació podría ya no existir. En ese sentido, el cometa sería una especie de registro natural que conserva información de las primeras etapas de formación de nuestra galaxia.

cometa 3I/ATLAS. Foto: Canva

¿Cuál es la edad estimada de 3I/ATLAS?

Durante investigaciones previas, los científicos habían calculado una antigüedad bastante amplia para este cometa. Dichos análisis, basados en su velocidad cercana a los 58 kilómetros por segundo, sugerían que podría tener entre 3 y 10 mil millones de años, sin embargo se llegó a la conclusión que tendría 12 mil millones de años.

Más recientemente, un estudio encabezado por el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, publicado en arXiv, afinó estos cálculos hacia el rango superior. En este trabajo también participó el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra (NEOCC), perteneciente a la Agencia Espacial Europea.

El cometa 3I/ATLAS Satoru Murata

Para obtener resultados más precisos, los especialistas se enfocaron en la composición química del cometa, especialmente en los isótopos de carbono e hidrógeno. Estos elementos permiten reconstruir las condiciones en las que se formó, ya que presentan diferencias en su estructura atómica.

El análisis se realizó con información proporcionada por el Telescopio Espacial James Webb, una colaboración entre la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense. Los datos indican que el cometa se originó en una región lejana de la galaxia, en una etapa muy temprana de la Vía Láctea.

La misión Juice y su contribución al análisis de 3I/ATLAS

Como parte del seguimiento de este objeto, la misión Juice de la Agencia Espacial Europea también ha jugado un papel relevante. Este proyecto fue lanzado el 14 de abril de 2023 desde la Guayana Francesa con el objetivo de estudiar Júpiter y sus lunas principales: Ganímedes, Calisto y Europa.

Cometa 3I Atlas visto desde la Tierra. Foto: NASA

Mientras avanzaba hacia su destino, la nave se convirtió en una herramienta útil para observar el cometa. Su participación cobró mayor importancia tras su acercamiento a Júpiter el 16 de marzo de 2026, aunque hasta ahora no se han confirmado datos adicionales derivados de ese evento.

Sin embargo, la ESA sí ha compartido resultados obtenidos después del paso del cometa cerca del Sol, lo que ha permitido ampliar el conocimiento sobre su comportamiento.

¿Qué otros datos se saben de 3I/ATLAS?

En noviembre de 2025, poco después de alcanzar su punto más cercano al Sol, la misión Juice activó cinco de sus instrumentos para estudiar a 3I/ATLAS. Tras varios meses, la información recopilada fue enviada a la Tierra para su análisis.

Alta actividad de vapor de agua

Entre los datos más destacados se encuentra la liberación de aproximadamente 2,000 kilogramos de vapor de agua por segundo, lo que equivale a unas 70 piscinas olímpicas al día. Aunque es una cifra considerable, se mantiene dentro de lo esperado para cometas en esa fase de su trayectoria.

La NASA observó el cometa 3I-ATLAS NASA

Liberación dirigida hacia el Sol

Los estudios también mostraron que el vapor se expulsaba principalmente desde la zona iluminada. Además, gran parte de esta emisión no provenía directamente del núcleo, sino de partículas de polvo congelado que rodean al cometa.

Otro punto relevante es la detección de una proporción inusual de agua, lo que sugiere un origen muy antiguo en condiciones extremadamente frías.

Enorme extensión de gas y polvo

Las observaciones revelaron una nube que supera los 5 millones de kilómetros de extensión. Esta está compuesta por elementos como hidrógeno, oxígeno y carbono, y presenta características similares a las de otros cometas activos.

Especial

Comportamiento típico pese a su origen

A pesar de tratarse de un objeto interestelar, su comportamiento no resulta extraño. Presenta una coma visible y dos colas bien definidas, lo que lo hace comparable con cometas formados dentro del Sistema Solar.

Aporte a la defensa planetaria

Finalmente, las imágenes obtenidas han sido útiles para mejorar los cálculos de su trayectoria. Esto demuestra la importancia de las observaciones espaciales en el monitoreo de objetos que pueden ser difíciles de detectar desde la Tierra.

PJG