Maquillaje natural paso a paso para resaltar tu belleza

En redes sociales se ha consolidado una tendencia en maquillaje: la belleza natural. Para algunos, un toque de blush, rímel y gloss puede parecer lo más básico, pero representa una verdadera revolución en el cuidado personal.

El cuidado de la piel acompaña esta corriente, que se relaciona con el “clean look” o aspecto limpio, una estética minimalista que busca un acabado fresco, estilizado y natural.

Se caracteriza por un maquillaje ligero —conocido como “cara lavada”— y peinados recogidos hacia atrás, transmitiendo elegancia y sofisticación. Esta tendencia ha ganado popularidad gracias a las redes sociales y al impulso de celebridades que la promueven como símbolo de belleza auténtica.

¿Cómo lograr un maquillaje natural y elevarlo?

El maquillaje natural es tendencia, y para lograrlo es fundamental mantener la piel limpia e hidratada.

Preparación de la piel: Comienza limpiando el rostro y aplicando un sérum adecuado a tu tipo de piel. Esto ayudará a que el maquillaje se adhiera mejor y luzca más uniforme.

Cejas: Peina tus cejas con un gel fijador para acomodarlas y aplica un lápiz o polvo para rellenar los espacios y darles forma natural.

Base ligera: Aplica una base de maquillaje de textura ligera y de rápida absorción. Utiliza una blender o esponja para repartir el producto de manera uniforme y natural.

Corrector: Usa un corrector para cubrir ojeras, granitos o manchas. Las tonalidades rosadas o anaranjadas ayudan a iluminar y equilibrar el tono de la piel.

Rímel: Aplica una pequeña cantidad de rímel para definir las pestañas sin sobrecargar la mirada.

Rubor en crema: Opta por rubor en crema para un acabado más natural y fresco. Aplica suavemente en las mejillas y difumina bien.

Labios: Finaliza con un gloss o bálsamo hidratante en tonos nude o suaves, que aporten brillo natural.

Fijación: Finaliza fijando todo el rostro con un spray o polvo ligero para que el maquillaje dure más tiempo y mantenga su aspecto natural.

TIP DE PEINADO:

Opta por recogidos como coletas o trenzas que despejen el rostro. Fija con gel o spray para sujetar el Cabello.

Outfits Clean Look: frescura y sofisticación en cada prenda

Algunos ejemplos de clean look outfits incluyen:

Camisa blanca o blusa lisa

Pantalones de corte recto.

Vestido minimalista en tonos neutros.

Trajes monocromáticos con accesorios discretos.

Jeans de corte clásico con camiseta básica

Calzado sencillo y limpio, como zapatillas blancas o mocasines.

La idea es que cada prenda tenga su lugar, sin exceso de estampados ni accesorios recargados, logrando un estilo fresco, sofisticado y armonioso.

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