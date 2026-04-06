Moda primavera-verano: tendencias y outfits ideales para un clima impredecible

La primavera en la Ciudad de México es una temporada que, para muchos, representa un reto a la hora de vestir, ya que el clima puede cambiar de un momento a otro: del frío por la mañana al calor intenso e incluso lluvias por la tarde.

Ante este panorama, la moda se puede adaptar con propuestas versátiles que combinan comodidad, frescura y capas ligeras, dando paso a tendencias 2026 pensadas para lucir bien sin importar el pronóstico del día.

Entre los elementos que más destacan están las flores en 3D, que aportan textura y un efecto llamativo, así como los flecos en movimiento, que dan dinamismo a cada paso. También sobresalen los drapeados, que estilizan la figura y añaden un toque elegante.

Vestido midi negro,con flores.

Las siluetas globo y las caídas escalonadas se posicionan como protagonistas, aportando volumen y estructura a vestidos y faldas. A esto se suma el regreso de los pantalones bombachos y tipo balloon, que priorizan la comodidad sin perder estilo.

En esta temporada también destaca el abdomen al descubierto como parte de los looks más atrevidos, junto con el uso de plumas, que aportan un toque sofisticado y llamativo.

Vestido globo. Foto: analindasboutique.com

Los bloques de colores intensos se convierten en una apuesta fuerte para quienes buscan outfits más vibrantes, mientras que el regreso de los leggings estilo años 80 suma un aire retro a la temporada.

En conjunto, la moda primavera-verano 2026 apuesta por la libertad creativa, la mezcla de texturas y el regreso de estilos icónicos con un giro moderno.

Más allá de las tendencias, esta temporada invita a experimentar con el estilo propio y a reinterpretar prendas clásicas con un toque actual, dando como resultado outfits frescos, llamativos y con mucha personalidad.

Ahora, adapta las tendencias a cada día sin perder tu estilo. Recuerda que puedes explorar tu clóset y aprovechar incluso prendas que ya tienes para crear looks únicos.

Foto: analindasboutique.com

En la CDMX, un mismo día puede traer sol, nubes y lluvia, así que la mejor estrategia es apostar por el “look en capas”: combina prendas ligeras que puedas quitar o poner fácilmente, como una playera básica, una camisa abierta y una chamarra ligera o impermeable. Complementa con piezas versátiles como pantalones cómodos y tenis, para mantener el estilo sin importar el clima.

Si al salir llueve… ¿qué outfit me puedo poner?

Abdomen al aire + capas inteligentes: si quieres usar crop tops, añade una chamarra ligera o impermeable abierta para protegerte sin perder el estilo.

Leggings estilo 80s + trench coat: una combinación ideal para la lluvia: cómoda, práctica y con un toque retro.

Top drapeado de chifón de seda. Foto: www.versace.com.mx

Si al salir hace calor… ¿qué outfit me puedo poner?

Flores en 3D + telas ligeras: opta por prendas frescas como blusas o vestidos de algodón o lino para evitar el calor excesivo.

Flecos en movimiento + tops ligeros: funcionan perfecto en prendas sin mangas o crop tops para mantener la frescura sin perder estilo.

En días calurosos, la clave está en usar telas ligeras, cortes sueltos y colores claros, sin sacrificar la comodidad ni el estilo.

Para ellos…

La moda masculina para primavera 2026 se centra en la versatilidad y el uso de capas, combinando playeras básicas, camisas ligeras y chamarras o cortavientos que se adaptan fácilmente a los cambios de clima.

También destacan los estilos relajados con joggers o cargo y playeras oversize, así como propuestas más elegantes en tonos neutros con camisas de lino y pantalones chinos.

Para los días de lluvia, se imponen prendas prácticas como impermeables ligeros y hoodies, sin perder el estilo. En general, predominan los colores neutros.

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