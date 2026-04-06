Viajar a Europa en 2026 sigue siendo un plan atractivo, pero también un reto para el presupuesto. En los últimos años, los costos de vuelos, hospedaje y consumo diario han subido, lo que ha cambiado la forma en la que muchos planean sus escapadas.

Aun así, hay destinos más accesibles en Europa que permiten recorrer ciudades completas sin gastar de más.

Si la idea es armar un viaje este 2026, hay países que destacan por su equilibrio entre costo, oferta cultural y facilidad de transporte.

Estos son los países de Europa más baratos a los que puedes viajar en 2026

Hungría

Hungría se mantiene como uno de los destinos más baratos de Europa. Su capital, Budapest, combina arquitectura, historia y vida nocturna en un formato ideal para escapadas cortas.

En 2026, un vuelo puede rondar los 4,000 pesos mexicanos, mientras que el hospedaje básico se encuentra desde 1,300 pesos por noche. Además, el transporte público y la comida son más económicos que en otras ciudades europeas.

Esto permite incluir recorridos por el Danubio, visitas a baños termales y caminatas por zonas históricas sin que el gasto se dispare.

Países de Europa más baratos para viajar en 2026 Canva

Grecia

Grecia ofrece una combinación difícil de igualar: sitios históricos, clima agradable y precios razonables. En Atenas, comer en tabernas tradicionales o moverse en transporte público sigue siendo accesible.

El vuelo puede costar alrededor de 12,000 pesos mexicanos, siendo uno de los gastos más altos, pero una vez en destino, el costo diario baja considerablemente.

Durante primavera, la ciudad permite recorrer zonas arqueológicas, miradores como el Licabeto y calles con vida constante sin los precios del verano.

Países de Europa más baratos para viajar en 2026 Canva

Polonia

Polonia se posiciona como uno de los países más económicos de Europa. Cracovia destaca por su mezcla de historia, gastronomía y ambiente accesible.

Los vuelos pueden encontrarse entre 4,000 y 6,000 pesos mexicanos, mientras que el hospedaje ronda los 1,100 pesos por noche.

Comer fuera, visitar museos o recorrer el centro histórico tiene costos más bajos que en Europa occidental, lo que la convierte en una opción ideal para viajes en pareja o grupo.

Países de Europa más baratos para viajar en 2026 Canva

Croacia

Croacia suele asociarse con el verano, pero viajar en Semana Santa 2026 cambia completamente el panorama. Dubrovnik mantiene su atractivo con menos turistas y precios más controlados.

Un vuelo puede costar alrededor de 5,200 pesos mexicanos, y una vez ahí, los gastos se mantienen moderados si se evitan zonas muy turísticas.

Es ideal para quienes buscan un viaje con paisajes espectaculares, ritmo tranquilo y recorridos a pie.

Países de Europa más baratos para viajar en 2026 Canva

Italia

Italia no siempre aparece como opción económica, pero hay excepciones. Florencia permite vivir una experiencia completa con gasto controlado.

El vuelo ronda los 7,500 pesos mexicanos, y con planeación es posible encontrar hospedaje y comida a buen precio.

Recorrer sus plazas, cruzar el Ponte Vecchio o visitar museos en temporada media permite disfrutar la ciudad sin los costos del verano.

Países de Europa más baratos para viajar en 2026 Canva

Tips para encontrar viajes baratos a Europa en 2026

Planear un viaje a Europa barato en 2026 no depende solo del destino, sino de cómo organizas cada detalle. Hay decisiones que impactan directamente en el presupuesto total.

Uno de los factores clave es la anticipación. Comprar vuelos con meses de adelanto reduce considerablemente el costo, sobre todo en temporadas como Semana Santa. También ayuda activar alertas de precios y comparar rutas desde distintas ciudades.

La flexibilidad en fechas también marca diferencia. Volar entre semana o evitar días cercanos a festivos puede bajar el precio del boleto de forma notable. A veces, cambiar uno o dos días reduce el gasto total.

Otro punto es elegir países menos saturados o ciudades secundarias. No todo tiene que ser París, Londres o Roma; hay destinos igual de atractivos con precios más bajos.

En hospedaje, reservar con tiempo o elegir departamentos y hostales bien ubicados ayuda a ahorrar sin perder comodidad. Con la comida pasa lo mismo: optar por restaurantes locales o mercados reduce el gasto diario.

Finalmente, moverse dentro del continente con transporte público, trenes regionales o aerolíneas low cost permite recorrer varios destinos sin elevar demasiado el presupuesto.

Con estos ajustes, viajar a Europa barato en 2026 se vuelve más accesible y práctico, incluso en temporadas de alta demanda.