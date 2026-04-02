El truco de poner papel aluminio en la pared, ¿para qué sirve?

El truco de poner papel aluminio en la pared es una práctica que se ha vuelto viral en redes sociales, puesto que muchos aseguran que ayuda a identificar un problema muy común y recurrente: la humedad.

Según refieren los que ocupan el truco, usar papel aluminio en las paredes para identificar humedad tiene una base lógica y puede ayudar a entender qué está pasando en el muro. No arregla el problema, pero funciona como una prueba casera bastante útil.

Truco de poner papel aluminio en las paredes

El aluminio es impermeable al vapor de agua, así que cuando lo colocas sobre una pared húmeda, actúa como una barrera. Esto permite observar de dónde viene la humedad:

Si el agua aparece del lado visible del aluminio, significa que la humedad proviene del ambiente interior (condensación).

Si el agua aparece entre la pared y el aluminio, entonces la humedad viene desde dentro del muro (filtraciones, tuberías o humedad estructural).

Es una forma sencilla de diferenciar dos problemas muy distintos.

Para hacer la prueba, se deben seguir estos pasos:

Corta un pedazo de papel aluminio (aprox. 20–30 cm).

Pégalo firmemente a la pared con cinta, sellando bien los bordes.

Déjalo entre 24 y 72 horas sin retirarlo.

Pasado ese tiempo, revisa:

Condensación por fuera (lado visible): exceso de humedad en el aire dentro de la habitación.

Condensación por dentro (pegado a la pared): humedad que viene del muro.

Qué tipo de humedad detecta

Truco de poner papel aluminio en la pared. Especial

Este truco ayuda a identificar principalmente tres escenarios:

Condensación (humedad ambiental). Sucede en espacios con poca ventilación, como baños, cocinas o recámaras cerradas. Se reconoce porque el aluminio se moja por fuera.

Filtración externa . Proviene de lluvia, grietas o mala impermeabilización. Aquí verás humedad atrapada entre la pared y el aluminio.

Humedad por capilaridad . Es cuando el agua sube desde el suelo por los muros (muy común en plantas bajas). También aparecerá por detrás del aluminio.

Qué tan confiable es

Es una prueba orientativa, no profesional. Sirve para darte una idea clara del origen del problema, pero no mide niveles exactos ni reemplaza herramientas como medidores de humedad.

Aun así, es útil porque muchas personas confunden condensación con filtración, y las soluciones son completamente diferentes.

Según el resultado de la prueba, puedes:

Si es condensación: mejora la ventilación, usa deshumidificadores o extractores de aire.

Si es filtración: revisa grietas, techos o impermeabilización.

Si es capilaridad: puede requerir tratamientos más complejos como barreras antihumedad.

*mvg*