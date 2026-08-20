Vuelven a cancelar audiencia de Doña Carlota en Edomex

Por segunda ocasión fue suspendida la audiencia de la etapa intermedia del proceso que se sigue a la llamada Ma Carlota y sus hijos Mariana y Enrique, acusados de homicidio y tentativa de homicidio, luego de que en abril del 2025 trataran de recuperar su vivienda en el municipio de Chalco, Estado de México.

Doña Carlota.

A filo de las 12 horas inició la audiencia en los juzgados de Chalco, sin embargo, a los pocos minutos fue nuevamente diferida, debido a que no se presentaron ni el representante de la Fiscalía mexiquense ni el asesor privado de las víctimas.

La audiencia intermedia de Carlota y de sus hijos, Mariana y Eduardo Foto: Axel Sánchez | Cuartoscuro

Cabe recordar que, en la audiencia del 6 de agosto, tampoco se presentó el asesor privado de la víctima, por lo que el juez apercibió nuevamente e indicó que de no presentarse será nombrado un asesor público a la víctima, quien sigue la audiencia desde el penal de Texcoco, luego de estar acusada de despojo y robo. Se dio como fecha para la próxima audiencia el 1 de septiembre

Imagen dividida del caso de Doña Carlota en Chalco: a la izquierda, personas auxiliando a los hombres heridos tras el presunto ataque armado; a la derecha, Doña Carlota descendiendo de un automóvil con el arma aún en mano, en el contexto de una confrontación por ocupación ilegal de vivienda.

Arturo Alfaro, hijo de Ma Carlota dijo “No se presentó de nuevamente el asesor privado de las supuestas víctimas. Es una estrategia legal, van a continuar ya se le apercibió a la víctima en caso de que no aparezca en la siguiente audiencia su asesor privado, se le va a nombrar un asesor público quien tendrá que realizar la función de asesoría, El juez al no presentarse ni el fiscal ni la asesoría legal fijo y apercibe al MP como la asesoría privada de las víctimas”.