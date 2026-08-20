Vuelven a cancelar audiencia de Doña Carlota en Edomex
A esta audiencia intermedia no se presentaron ni el representante de la Fiscalía mexiquense ni el asesor privado de las víctimas.
Por segunda ocasión fue suspendida la audiencia de la etapa intermedia del proceso que se sigue a la llamada Ma Carlota y sus hijos Mariana y Enrique, acusados de homicidio y tentativa de homicidio, luego de que en abril del 2025 trataran de recuperar su vivienda en el municipio de Chalco, Estado de México.
A filo de las 12 horas inició la audiencia en los juzgados de Chalco, sin embargo, a los pocos minutos fue nuevamente diferida, debido a que no se presentaron ni el representante de la Fiscalía mexiquense ni el asesor privado de las víctimas.
Cabe recordar que, en la audiencia del 6 de agosto, tampoco se presentó el asesor privado de la víctima, por lo que el juez apercibió nuevamente e indicó que de no presentarse será nombrado un asesor público a la víctima, quien sigue la audiencia desde el penal de Texcoco, luego de estar acusada de despojo y robo. Se dio como fecha para la próxima audiencia el 1 de septiembre
Arturo Alfaro, hijo de Ma Carlota dijo “No se presentó de nuevamente el asesor privado de las supuestas víctimas. Es una estrategia legal, van a continuar ya se le apercibió a la víctima en caso de que no aparezca en la siguiente audiencia su asesor privado, se le va a nombrar un asesor público quien tendrá que realizar la función de asesoría, El juez al no presentarse ni el fiscal ni la asesoría legal fijo y apercibe al MP como la asesoría privada de las víctimas”.