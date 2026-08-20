Empresarios piden ser incluidos en Plan Oriente del Edomex

Con la finalidad de promover, fortalecer e incentivar la economía, el consejo empresarial del Estado de México zona oriente solicitó su inclusión en programas, acciones y espacios de diálogo empresarial.

Enrique Ortega, Tesorero del Consejo resaltó que durante mucho tiempo la región no ha recibido el reconocimiento ni las oportunidades que merecen "por ello este consejo busca reunir las voces del sector empresarial, construir puentes con las instituciones y promover acciones que impulsen el desarrollo económico, social de nuestra región, hoy damos un paso muy importante y lo hacemos con la certeza que cuando los empresarios y empresarias trabajamos unidos con responsabilidad y amor con nuestra comunidad podemos construir una zona oriente más prospera, competitiva y mejores oportunidades para nuestras familias", apuntó.

Al rendir protesta de compromiso para el periodo 2026-2029, ante Secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco) del Estado de México, Laura González Hernández, Patricia Mendoza, secretaria del consejo general empresarial de la zona oriente, explicó que ante ello solicitaron los incluyan en el plan oriente, "pero que nos incluya en toda la parte operativa que nos incluyan en las pláticas para que tengamos acercamiento para conocer el plan oriente como nos va a beneficiar, como va a detonar en todos los municipios alrededor de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, o sea como nos va a beneficiar a los municipios más importantes de la zona oriente".

Aseguraron que buscan representar y vincular a las empresas, impulsar su competitividad, inversión y crecimiento

Establecieron que, con la inclusión de empresas, simplificación en los trámites para sus establecimientos y puntos clave para abasto se evitarán pérdidas de tiempo hombre y costos elevados por lo que nuevamente solicitaron el establecimiento de una central de abasto en Nezahualcóyotl.

"Hoy nuevamente solicitamos una central de abastos parece repetitivo o pareciera que no hay lugar, pero las centrales de abasto en los municipios acercan todo el comercio y hace nos costoso al acarreo de las mercancías…, estamos evitando todo ese tránsito, ese desplazamiento que es muy costoso, que representa tiempo dinero y esfuerzo, queremos que el comercio se centre en las localidades para que el tráfico sea menor", añadió la secretaria

Lo que se lograría con corredores industriales "Corredores comerciales industriales que haya en las localidades… nosotros estamos pidiendo del polo de desarrollo si haya una central de abasto donde se concentre casi todo el comercio local estaría aquí concentrado", agregó.

Cabe resaltar que la zona oriente del estado de México aporta el 22.5 por ciento de Producto Interno Bruto y concentra el 40 por ciento de la población de la entidad, por lo que consideran urge hacer visible, competitivo e incluyente al empresariado de la zona oriente, articulando sus capacidades para transformar el territorio y generar prosperidad compartida.