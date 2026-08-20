Asesinan a chofer de transporte público en Naucalpan, Edomex

El ataque directo con disparos de arma de fuego hacia un operador de transporte público generó una fuerte movilización policiaca sobre la lateral del Periférico Norte, Boulevard Ávila Camacho, casi calle Zarpadores, en la colonia El Parque, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Los primeros reportes arrojan que unos sujetos llegaron a la base del transporte público y dispararon de manera directa en varias ocasiones, dejando sin vida al conductor. Los responsables huyeron del lugar en una motocicleta con rumbo desconocido.

A menos de una calle hay una cámara de videovigilancia del C5 de la Ciudad de México, la que fue utilizada para pedir ayuda a las autoridades.

Por estar dentro del municipio de Naucalpan, las autoridades municipales le darán parte al Ministerio Público mexiquense, quien iniciará la carpeta de investigación y los trabajos de los Servicios Periciales del Estado de México.

La zona quedó acordonada y bajo resguardo de la Policía Municipal para los trabajos periciales y de investigación.