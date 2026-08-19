Intentaron asaltar un tráiler en la México-Puebla, pero algo salió mal y frustró el robo | VIDEO

Un nuevo intento de asalto a un transporte de carga se registró sobre la carretera México-Puebla, a la altura de Chalco, Estado de México, donde dos sujetos armados irrumpieron en la cabina de un tráiler para apoderarse de la unidad y de la mercancía.

El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad instaladas en la cabina. En las imágenes se observa cómo los delincuentes amenazan al conductor y toman el control del vehículo, sin imaginar que el sistema de seguridad terminaría por frustrar el atraco.

Así fue el intento de asalto en la México-Puebla

El conductor circulaba lentamente rumbo a la caseta de San Marcos cuando un hombre se aproximó a la unidad con una bolsa en la que llevaba un arma de fuego.

El sujeto abrió la puerta de la cabina y amenazó al chofer, quien tuvo que pasar al asiento del copiloto mientras el agresor tomaba el volante. Segundos después, un segundo asaltante, aparentemente más joven, subió por la puerta derecha de la cabina, también armado.

De esta manera, el conductor quedó atrapado entre los dos sujetos, quienes pretendían continuar con el tráiler para concretar el robo de la mercancía. Las imágenes muestran los momentos de tensión que vivió el chofer mientras permanecía dentro de la cabina junto a los dos presuntos delincuentes.

¿Por qué no pudieron robarse el tráiler?

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los asaltantes utilizaron un inhibidor de señal o jammer, un dispositivo empleado para interferir las señales de GPS y telefonía celular.

El objetivo de los delincuentes habría sido impedir que la empresa pudiera localizar el tráiler y evitar que el conductor solicitara ayuda.

Sin embargo, el sistema de seguridad de la unidad detectó la interrupción de la señal y activó un protocolo de emergencia que permitió apagar el motor de manera remota e inmovilizar el vehículo.

Al darse cuenta de que el tráiler ya no podía avanzar, los presuntos asaltantes tuvieron que abandonar la unidad.

Los dos sujetos descendieron rápidamente del tráiler y escaparon del lugar antes de ser detenidos por las autoridades. Antes de retirarse, uno de los delincuentes devolvió al conductor su teléfono celular.