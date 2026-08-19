Avanza en Ecatepec la entrega de tarjetas del programa "Zapatos para el Bienestar"

Con una meta inicial de 35 mil familias beneficiadas y la proyección de alcanzar hasta 50 mil apoyos, el gobierno municipal de Ecatepec dio inicio a la entrega de tarjetas del programa social "Zapatos para el Bienestar".

Durante un acto masivo en el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte Las Américas, donde se distribuyeron plásticos a tres mil 400 padres de familia, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss destacó que cada tarjeta cuenta con un depósito de 400 pesos para la compra de calzado escolar a libre elección de los beneficiarios.

La presidenta municipal subrayó la naturaleza del programa al señalar que “no es un favor, no es un regalo, no es una dádiva. Es un derecho, es lo que merecen y merecen más, esa es una realidad y nos estamos comprometiendo a seguir impulsando más derechos para todas las familias de Ecatepec”.

La funcionaria puntualizó que el apoyo se entrega sin importar el número de hijos por hogar y enfatizó la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien otorga dos mil 500 pesos por familia con alumnos en primaria, y con la gobernadora Delfina Gómez, encargada de la distribución de útiles escolares en la entidad.

A diferencia de la edición anterior, en la que se entregaba directamente el calzado físico, la administración optó este año por un esquema bancarizado. Al respecto, el director de Educación local, Erick Mejía Franco, explicó que esta modalidad fue posible gracias al manejo de finanzas sanas en el ayuntamiento.

Por su parte, beneficiarios de colonias como Ciudad Cuauhtémoc y La Laguna de Chiconautla coincidieron en que este depósito representa un alivio económico directo para afrontar los gastos de la temporada escolar.

El Ayuntamiento de Ecatepec informó que el registro para la segunda etapa del programa permanece abierto en beneficio de más estudiantes de nivel primaria. Con estas acciones, las autoridades municipales buscan fortalecer el presupuesto de las familias e impedir que la falta de recursos limite el acceso a la educación.