Profepa confirma que Kenzo murió baleado durante operativo de rescate

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la muerte del tigre de bengala Kenzo por disparos de arma de fuego, situación que ocurrió durante el “operativo de búsqueda y rescate”, puesto en marcha desde el sábado pasado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

En un comunicado de prensa, la Profepa aseguró que, a pesar de los esfuerzos de médicos veterinarios, el ejemplar de aproximadamente ocho años de edad perdió la vida.

Durante el operativo de rescate, médicos veterinarios intentaron sedar al ejemplar con dardos tranquilizantes”.

Sin embargo, ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente de su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, premisa fundamental en este tipo de circunstancias.

Foto: Especial

El ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna (Cepanaf), del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal.

Kenzo fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir atención especializada, pese a los esfuerzos realizados por el personal veterinario el ejemplar falleció”, relató.

Por otra parte, la Profepa informó que impuso una clausura total temporal al establecimiento privado registrado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) Animal Experience México, responsable de garantizar el confinamiento seguro de Kenzo y los ejemplares bajo su resguardo, así como del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Vida Silvestre y en las autorizaciones correspondientes.

La Profepa reitera que, derivado del escape, se realizó una visita de inspección y se detectaron irregularidades en las instalaciones, así como en el cumplimiento del Plan de Manejo por evidentes encierros distintos a los autorizados y áreas de confinamiento en construcción y rehabilitación.

“Además, se aseguraron nueve ejemplares de vida silvestre y se suspendieron todas las actividades comerciales, de exhibición y manejo no esencial, permitiendo únicamente labores de alimentación y las necesarias para garantizar el bienestar animal”, manifestó.

La autoridad ambiental agregó que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades a que haya lugar y realizará las visitas de seguimiento necesarias para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas.