Murió el Tigre Kenzo en Edomex ¡Se les pasó la anestesia!

"Kenzo", el Tigre de Bengala Blanco que se escapó desde el sábado pasado del predio de Animal Experience México en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, murió durante su captura la mañana de este jueves, confirmó Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación Nacional de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).

Se les murió el tigre

Reveló que de acuerdo a testigos que estuvieron en el lugar, y el dueño de Animal Experience, "Kenzo" de aproximadamente ocho años de edad, perdió la vida tras ser baleado y sedado.

"Se les pasó la anestesia a los veterinarios Ivonne Casigne y Fernando Marín, dizque especialistas en fauna silvestre, de la empresa WildLife Pharmaceuticals, contratada por la Profepa, dedicada a vender productos para manejo químico y anestesia de animales, pero que no tienen el aval del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C. (CONCERVET)”, lamentó.

Se les murió el tigre Kenzo Especial

El presidente de la AZCARM, señaló que Kenzo recibió previamente algunos balazos por parte de la policía, una vez que fue localizado, después de cuatro días de búsqueda.

"Porque un animal cuando está muy estresado, un animal que está muy correteado, tú lo anestesias, lo truenas. Si el animal está herido y lo duermes, lo anestesias, ahí puede ser el problema. Si no tienes la experiencia o la capacidad para hacerlo se te va a morir.

Es muy lamentable que las autoridades no cuenten con gente capacitada para hacer ese tipo de manejo", indicó.

Ernesto Zazueta reprochó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que se presten a un "montaje" sobre la captura de Kenzo y su supuesto traslado al Zoológico de Zacango, "para atender sus lesiones, que no comprometen sus funciones vitales ni su movilidad", ya que sabían que el Tigre de Bengala Blanco falleció en el mismo lugar donde fue capturado.

"Cómo es posible que las autoridades de Profepa y Semarnat se presten a hacer un montaje, porque eso es un montaje lo que hicieron. Yo llamo a las autoridades ambientales a que tengan conciencia y hagan las cosas bien, que capaciten a la gente que los rodea, porque los doctores que aparecen como líderes de la captura o del supuesto rescate Ivonne Casigne y Fernando Marín, me queda claro que no tienen ninguna experiencia.

Es muy triste que un animal que se pudo haber salvado termine muerto por un mal manejo", manifestó.

Ernesto Zazueta agregó que los expertos de la AZCARM, han hecho cientos de manejos de grandes felinos en los últimos años, y en ningún caso han tenido desenlaces fatales, porque cuentan con la preparación necesaria y la experiencia para atender este tipo de casos.

Se confirmó en PC

Luego de varios días de intensa búsqueda en el municipio de Tepetlaoxtoc en el Estado de México, fue capturado el tigre de Bengala Kenzo, sin embargo, murió luego de que había recibido un impacto de bala al presuntamente tratar de acatar a uno de los rescatistas.

Personal de Protección Civil del Estado de México quien participó en su búsqueda confirmó su muerte.

Trascendió que cuando fue localizado Kenzo se abalanzó contra algunas de las personas que participaban en su búsqueda y rescate, por lo que se tuvieron que hacer algunas detonaciones.

Además, para poder trasladarlo, le pusieron algunos tranquilizantes, para posteriormente llevarlo a las instalaciones de reino Animal en Otumba.

Incluso, reportaron que el tigre que se había escapado del Predio e Instalación que Maneja Vida silvestre Animal Experiencia México había matado un caballo durante la madrugada.