Abogados protestan y cierran juzgados en Chalco

Por problemas en los juzgados de cuantía menor, un grupo de abogados independientes bloquearon por cuatro horas los juzgados del Distrito Judicial del Chalco, Estado de México, en donde impidieron el acceso.

Los inconformes aseguran que hay irregularidades que están afectando sus juicios y procesos judiciales, principalmente en la garantía económica que deben cubrir.

Hay aumento en cuanto a la garantía económica que postula en este caso el juzgado, igualmente la tardanza para la devolución de la misma una vez que ya se llevó el procedimiento, se llevó el embargo, la devolución de esa garantía se está tardando demasiado”, dijo Pablo Ortiz, uno de los abogados manifestantes.

Los abogados argumentaron que esta situación se complica al no haber personal suficiente.

El punto coyuntural de esta situación es la falta de personal que hay en el juzgado de cuantía menor; sin embargo, es lo mismo en todos los juzgados del Estado de México, ya que si bien es cierto se encuentran rebasados en cuanto a trabajo, no facultan a más personas para atender el retraso de las diligencias, así como de los procedimientos”.

Aseguraron que ya habían sostenido reuniones al respecto, pero no hubo respuesta, por lo que decidieron bloquear el acceso a los juzgados y cerrar la carretera Chalco-Mixquic por cuatro horas, hasta que fueron atendidos por magistrados.