Se desploma estructura en Interlomas, cae sobre auto y muere conductora

Una mujer perdió la vida al desplomarse un espectacular de una plaza comercial en Interlomas en el municipio de Huixquilucan, Estado de México sobre la unidad en la que viajaba.

De acuerdo a los reportes de las autoridades de Huixquilucan el accidente se registró alrededor de las 10:35 de la mañana, cuando varios vehículos circulan sobre la avenida la Barranca y una estructura pesada de la plaza comercial se desprendió cayendo hacia la avenida.

Las primeras indagatorias señalan que el desprendimiento y la caída de la estructura aparentemente se derivó tras recibir un golpe, durante las maniobras que realizaba una olla de concreto sobre la vialidad.

La pesada estructura cayó encima de un vehículo de acuerdo a la imagen captada por las cámaras de seguridad del municipio, por lo que de inmediato el Sistema Municipal de Emergencias se desplegó en el sitio.

Sin embargo, al arribar paramédicos de la Unidad de Rescate confirmaron que al interior de la unidad se encontraba una mujer ya sin signos vitales.