Implementan Operación Balam en Edomex para combatir el robo al transporte de carga

Como parte de una estrategia nacional para erradicar el delito de robo al transporte de carga en las principales carreteras del país, el Gobierno de México puso en marcha la Operación Balam, esquema que opera en 12 entidades federativas, incluyendo el Estado de México, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales.

El pilar tecnológico de este programa es el nuevo C4 Carretero, un centro especializado en videovigilancia, geolocalización, rastreo vehicular y análisis de inteligencia que se mantendrá conectado directamente con la Guardia Nacional.

El sistema funcionará con 88 estaciones de monitoreo y espacios operativos distribuidos en el país, acompañados por una red de identificación automática desplegada en cuatro corredores carreteros prioritarios. La red arrancará sus primeras fases el 1 de septiembre y estará totalmente operativa a más tardar el 30 de septiembre para ofrecer respuesta e información en tiempo real.

En el Estado de México, la implementación de la Operación Balam se suma a la tendencia a la baja en la incidencia delictiva del sector. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad registró una reducción del 23 por ciento en el robo al transporte de carga en el periodo comprendido entre el 16 de julio de 2025 y el 15 de julio de 2026.

Asimismo, esta estrategia se articula con las labores del Mando Unificado Zona Oriente, iniciativa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la cual alcanzó 500 días de operación continua.

Este esquema despliega a más de 14 mil efectivos policiales mediante inteligencia compartida y operativos conjuntos en 15 municipios de alta densidad poblacional: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.