Arde bodega de reciclaje cerca de la terminal de autobuses de Toluca

Un incendio en una bodega de Toluca se registró la mañana de este domingo en la colonia Santa María de las Rosas, en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Toluca, donde presuntamente se almacenaban materiales reciclables, entre ellos cartón.

El fuego fue reportado en el cruce de las calles Wenceslao Labra e Isidro Fabela, una zona de alta actividad comercial y tránsito en la capital del Estado de México.

Una densa columna de humo negro se elevó desde el inmueble y pudo observarse desde distintos puntos del Valle de Toluca, lo que generó preocupación entre comerciantes, habitantes y personas que se encontraban en los alrededores.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por el siniestro.

Tras el reporte, elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para combatir las llamas y controlar la emergencia.

Tras el reporte, elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para combatir las llamas Facebook/Ayuntamiento de Toluca

Las autoridades solicitaron a la población evitar la zona y facilitar el paso de los vehículos de emergencia mientras se desarrollaban las labores para sofocar el incendio.

Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente la causa del incendio ni se ha informado sobre la magnitud de los daños materiales ocasionados por el fuego.

La información disponible corresponde a reportes preliminares, por lo que se espera que las autoridades proporcionen posteriormente un balance sobre las condiciones del inmueble y las causas que originaron el siniestro.

Antecedentes de incendios en bodegas de Toluca

El incendio registrado este domingo se suma a otros siniestros en bodegas y establecimientos de almacenamiento de materiales ocurridos en distintos puntos de Toluca.

El 17 de febrero de este año, una bodega de material reciclado se incendió en San Pablo Autopan. En mayo de 2025, otro siniestro afectó una bodega de plásticos ubicada en La Constitución Totoltepec.

El incendio registrado este domingo se suma a otros siniestros en bodegas y establecimientos de almacenamiento de materiales. Facebook/Ayuntamiento de Toluca

La recurrencia de estos incidentes ha generado cuestionamientos entre habitantes sobre las condiciones de almacenamiento y operación de bodegas y centros de reciclaje, especialmente cuando se encuentran cerca de zonas habitacionales, comerciales o de alta circulación.

Por ahora, el incendio ocurrido en Santa María de las Rosas, cerca de la Terminal de Autobuses de Toluca, permanece bajo atención de los cuerpos de emergencia, mientras se espera información oficial sobre las causas y los daños registrados.