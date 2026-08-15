Encarcelan extorsionador de La Familia Michoacana que operaba en Metepec

Un supuesto operador de una célula criminal, de La Familia Michoacana, fue vinculado a proceso por extorsionar a una comerciante en San Mateo Atenco, en el Estado de México, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió aportar las pruebas necesarias en contra de Erick Jesús "N", alias "El Loco".

Las primeras indagatorias del Ministerio Público permitieron establecer que, el 12 de junio de 2026, la víctima se encontraba en su negocio ubicado en el municipio de San Mateo Atenco, en ese momento arribaron cuatro sujetos, entre ellos Erick Jesús "N" y se ostentaron como integrantes de una estructura criminal con orígenes de Michoacán”.

El acusado y sus cómplices exigieron al comerciante una cantidad de dinero que tendría que pagar mensualmente; en caso de no hacerlo, le causarían daño a la comerciante a su establecimiento.

No solo eso, también la presionaron para que solo a ellos les comprara cerveza para venderla en su establecimiento.

Tras la denuncia, el Ministerio Público inició la investigación correspondiente, la cual permitió identificar al probable responsable, por lo que se solicitó la orden de aprehensión, la cual tuvo lugar en el municipio de Metepec.

Tras el análisis de la información presentada por esta Institución, una Autoridad Judicial lo vinculó a proceso, decretando la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria”.

En las indagatorias también se pudo establecer que Erick Jesús "N" integraba una célula delictiva dedicada a la venta de narcóticos y a la extorsión de comercios en Metepec.