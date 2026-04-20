Teotihuacán y Columbine: unidos por la violencia y una fecha fatal

El ataque registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán coincide con el 27 aniversario de una de las tragedias más definitorias en la historia de la violencia moderna: la masacre de la Escuela Secundaria de Columbine, en Estados Unidos.

El referente de Columbine (1999)

El 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Klebold irrumpieron en el instituto ubicado en el suburbio de Littleton, Colorado, asesinando a 12 estudiantes y un profesor antes de suicidarse.

Además, 21 personas fueron heridas por disparos y otros tres se lastimaron al intentar escapar de la escuela.

Este evento no solo transformó los protocolos de seguridad a nivel mundial, sino que estableció un patrón de comportamiento conocido como el “efecto Columbine”, en el que perpetradores de ataques masivos buscan emular la estética, la fecha o el desenlace de aquel suceso.

Coincidencias en los hechos

Aunque las investigaciones en Teotihuacán aún están en curso, los peritajes preliminares de la Fiscalía mexiquense arrojan paralelismos con la dinámica de este tipo de ataques ideológicos o imitativos.

Por ejemplo, en el ataque y el suicidio, pues al igual que en la masacre de 1999, el agresor identificado como Julio César Jasso Ramírez habría optado por privarse de la vida tras cumplir su objetivo, un rasgo distintivo de los ataques inspirados en esta subcultura.

El saldo fue de 12 estudiantes y un profesor asesinados, además de 21 heridos por disparos. Cortesía

Sobre la carga simbólica de la fecha, historiadores y expertos en seguridad han señalado repetidamente que el 20 de abril es una fecha de alta relevancia para grupos radicales y personas con patologías de violencia masiva.

Además de Columbine, esta fecha marca el aniversario del nacimiento de Adolf Hitler, motivo por el cual los perpetradores de Colorado eligieron originalmente ese día para su atentado.

Un patrón de "imitación"

Especialistas en criminología advierten que eventos violentos en fechas "aniversario" suelen ser producto de una planificación que busca maximizar el impacto mediático y simbólico.

La vulnerabilidad de los filtros de seguridad en Teotihuacán, denunciada hoy por visitantes, resalta el riesgo latente en recintos de alta afluencia durante días de especial relevancia histórica para comunidades obsesionadas con la violencia escolar y los tiroteos masivos.

Reportes en redes sociales señalan que Jasso Ramírez portada pantalón y botas tácticas al cometer el ataque. También llevaba una playera con la leyenda Disconnected & Self-Destruct, acompañada de una ilustración de dos hombres, en supuesta referencia a Eric Harris y Dylan Klebold.

Lo que sabemos de Teotihuacán

La Fiscalía mexiquense confirmó que el agresor que mató a una canadiense y disparó contra visitantes en las pirámides de Teotihuacán es Julio César Jasso Ramírez, quien portaba identificación oficial mexicana.

Turista canadiense muerta por la balacera en Teotihuacán Cuartoscuro

Jasso Ramírez intervino como único agresor en la zona arqueológica, aseguró. El saldo es de 13 heridos y el suicidio del propio atacante.

Los 13 lesionados son extranjeros: seis estadunidenses, tres colombianos, dos brasileñas, una canadiense y un ruso. Al momento, seis permanecen hospitalizados por heridas de arma de fuego.

La dependencia estatal señaló que la causa exacta de la muerte del agresor “será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho".

El agresor realizó los disparos desde una de las pirámides de Teotihuacán. Captura de pantalla

La Fiscalía informó que se llevan a cabo las acciones tendientes al esclarecimiento total de los hechos en colaboración con el Gobierno Federal. El objetivo es determinar la dinámica del ataque y cómo el agresor logró introducir el arma de fuego a pesar de los puntos de revisión de la entrada principal.

El incidente ocurrió poco antes del mediodía. De acuerdo con los reportes oficiales, el agresor —ubicado en videos de redes sociales como un hombre vestido con camisa de cuadros azules y cubrebocas— subió hasta la segunda plataforma de la pirámide (a unos 45 metros de altura) y comenzó a disparar contra los visitantes que se encontraban en el lugar, generando pánico masivo.