Especialistas descubren nueva especie de luciérnaga en Amecameca

Una nueva especie de luciérnaga fue detectada por investigadores de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la zona boscosa del ejido Emiliano Zapata, municipio de Amecameca, Estado de México.

“Photinus Esmeraldensis”, llamada así de manera preliminar, habita en conjunto con las otras seis especies que se tienen identificadas en el Bosque Esmeralda, entre las que destaca la consentida “Photinus Palaciosi”, una especie endémica del eje Neovolcánico que comparte su luz con Tlaxcala, Puebla y el Estado de México.

Rafael Parrilla Arroyo, investigador de la UACh, mencionó que la nueva especie, la identificaron genéticamente y se percataron que en el registro del departamento de entomología no aparecía en ambas universidades, por lo que concluyeron que se trata del descubrimiento de una nueva luciérnaga en nuestro país.

Se trata de una especie diurna, la diferencia morfológicamente se centra en sus órganos genitales y en el arreglo de la doble hélice en la parte genética. Actualmente, ya tenemos identificadas tres especies bioluminiscentes y cuatro diurnas en el Bosque Esmeralda” dijo.

En el marco de la temporada de avistamiento de la luciernaga, que inició el pasado 6 de junio y concluye el 2 de agosto, el ambientalista recalcó que, solo en el Bosque Esmeralda, este año se incrementó la población de luciérnagas con relación a 2025, pasando de 382 a 432 mil ejemplares por hectárea, lo que demuestra que se ha llevado a cabo un adecuado trabajo de conservación en la reserva.

La Ruta de las Luciérnagas” de Amecameca está compuesto por Bosque Esmeralda, Rancho Real del Valle y Chalma Tetlalcolulco, que desde 2016 emprendieron el proyecto, en 2023 se incorporaron a esta estrategia de turismo y conservación, otros cinco sitios de avistamiento: Telcoyonqui, Rancho Los Pavorreales, Atlancatzi, Cascada La Burbuja y Chalchimic.

La temporada de avistamiento de luciérnagas, se basa en recorridos que comienzan a las 18:00 horas de jueves a domingo y los costos van de los 300 pesos por adulto y 150 pesos para niños.