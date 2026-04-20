Teotihuacán permanecerá cerrado hasta nuevo aviso: INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacan permanecerá cerrada está nuevo aviso, luego del tiroteo que se presentó en la Pirámide de la Luna cuando un sujeto disparó a turistas que se encontraban en el lugar.

“El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Centro INAH Estado de México, informa que la Zona Arqueológica de Teotihuacan permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”, se menciona en un boletín de la dependencia cultural.

Hombre ataca en la Pirámide de la Luna

Un hombre armado abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna en Teotihuacan, cobrando la vida de una turista de nacionalidad canadiense y dejando a varias personas heridas antes de quitarse la vida.

El incidente ocurrió poco antes del mediodía. De acuerdo con los reportes oficiales del Gabinete de Seguridad, el agresor —identificado preliminarmente en videos de redes sociales como un hombre vestido con camisa de cuadros azules y cubrebocas— subió hasta la segunda plataforma de la pirámide (a unos 45 metros de altura) y comenzó a disparar contra los visitantes que se encontraban en el lugar, generando pánico masivo.

El saldo confirmado hasta el momento es de dos personas fallecidas: el propio agresor y una turista canadiense.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, junto con el Gabinete de Seguridad federal, detallaron que hay al menos seis personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital General de Axapusco del IMSS-Bienestar. El parte médico indica que:

Cuatro personas presentan heridas por arma de fuego (entre ellas dos ciudadanas colombianas, una rusa y una canadiense, incluyendo a una menor de edad).

presentan heridas por arma de fuego (entre ellas dos ciudadanas colombianas, una rusa y una canadiense, incluyendo a una menor de edad). Dos personas reciben atención por lesiones derivadas de caídas (fracturas y esguinces) y crisis nerviosas ocasionadas durante la estampida para escapar del lugar.

Ante la gravedad de los hechos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), respaldado por la Secretaría de Cultura, emitió un boletín confirmando que la Zona Arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Se han otorgado todas las facilidades a las autoridades federales y estatales para la procuración de justicia y recolección de indicios.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció a través de sus redes sociales ("X"), expresando que el suceso "duele profundamente". Informó sobre las acciones inmediatas de su gobierno.

bgpa