Aseguran inmuebles en Chalco usados para almacenar autopartes robadas

Como resultado del trabajo coordinado de la Mesa de Paz, en el municipio de Chalco, Estado de México, fueron asegurados siete inmuebles donde fueron localizadas autopartes, motores y vehículos con reporte de robo, también fueron detenidas cinco personas

Las autoridades municipales informaron que luego de denuncias y labores de investigación, detectaron los inmuebles en las colonias San Mateo Huitzilzingo, Llanos de San Juan de Dios, Jardines de Chalco y San Pablo Atlazalpa.

Los cateos se realizaron en San Mateo Huitzilzingo, Llanos de San Juan de Dios, Jardines de Chalco y San Pablo Atlazalpa Foto: Especial

Por lo que en un operativo coordinado con las autoridades estatales, municipales y la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM), al revisar los lugares encontraron 65 toneladas de autopartes y más de 80 vehículos con reporte de robo.

Informaron que con este tipo de acciones se contribuye a combatir los delitos que afectan el patrimonio de los chalquenses y se fortalece la seguridad del municipio.