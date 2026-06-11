Aseguran inmuebles en Chalco usados para almacenar autopartes robadas
Autoridades municipales y estatales catearon varios predios en los que se detectó que se ralizaban actividades ilícitas
Como resultado del trabajo coordinado de la Mesa de Paz, en el municipio de Chalco, Estado de México, fueron asegurados siete inmuebles donde fueron localizadas autopartes, motores y vehículos con reporte de robo, también fueron detenidas cinco personas
Las autoridades municipales informaron que luego de denuncias y labores de investigación, detectaron los inmuebles en las colonias San Mateo Huitzilzingo, Llanos de San Juan de Dios, Jardines de Chalco y San Pablo Atlazalpa.
Por lo que en un operativo coordinado con las autoridades estatales, municipales y la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM), al revisar los lugares encontraron 65 toneladas de autopartes y más de 80 vehículos con reporte de robo.
Informaron que con este tipo de acciones se contribuye a combatir los delitos que afectan el patrimonio de los chalquenses y se fortalece la seguridad del municipio.