Frustran secuestro virtual y rescatan a dos menores en Tecámac

Elementos de la Guardia Civil de Tecámac localizaron a dos menores que habrían sido de su hogar al ser víctimas de secuestro virtual.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando una adolescente de 15 años recibió una llamada en la que, a través de engaños y amenazas, le hicieron creer que su madre estaba en peligro.

Bajo esta presión psicológica, la menor salió de su domicilio acompañada de su hermano de 11 años. Al tiempo que los presuntos extorsionadores mantenían comunicación constante con la adolescente para alejarla de su hogar, contactaron a la mamá para exigirle dinero, argumentando que los menores fueron privados de su libertad, lo cual era falso.

Tras recibir el reporte, la Guardia Civil de Tecámac puso en marcha protocolos de atención y búsqueda, integrado por el área de Inteligencia, Policía de Género, Puerta Violeta y Centro de Mando.

Foto: Especial

Gracias a la coordinación entre estas unidades, fue posible brindar asesoría y acompañamiento empático a la familia, evitando que realizaran pagos o depósitos a los extorsionadores.

¿Cómo fue la búsqueda?

Parte de las labores de investigación se concentraron en analizar las imágenes de videovigilancia proporcionadas por vecinos, así como por la administración del conjunto habitacional donde vive la familia.

Estas imágenes confirmaron que los menores abandonaron su casa por sus propios medios y bajo la influencia de los delincuentes. La infraestructura del centro de mando permitió rastrear el recorrido que hicieron los menores para orientar las acciones de localización.

Los menores fueron encontrados en las inmediaciones de un centro comercial por elementos de la Unidad de Intervención Táctica de la Guardia Civil y vecinos. Se determinó que ambos se encontraban en buenas condiciones físicas y únicamente presentaban una crisis nerviosa, por lo que fueron entregados a sus padres.

La familia agradeció a la Guardia Civil y a quienes participaron en la búsqueda, reconociendo la oportunidad y eficacia con la que se atendió la situación.

Ante este escenario, la Guardia Civil de Tecámac solicitó a la población mantenerse alerta ante llamadas de extorsión y secuestro virtual, evitando realizar depósitos, compartir información personal y solicitar en todo momento el apoyo de autoridades para verificar cualquier situación sospechosa.