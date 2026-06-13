Lluvia desborda otra vez el Circuito Exterior Mexiquense

Una familia quedó atrapada dentro de su vehículo luego que intentaran cruzar el Circuito Exterior Mexiquense, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, vialidad que se inundó cubrió la unidad.

El conductor Ángel García explicó que alrededor de las 4 de la tarde empezó a caer una fuerte lluvia, cuando pasaban el bajo puente que comunica con el Circuito Exterior, en cuestión de segundos se inundó, al desbordarse un carcamo.

Comentó que en la camioneta viajaban cinco adultos y tres menores de edad, quienes fueron auxiliados para ser sacados de la zona, en donde la unidad quedó cubierta arriba de sus cristales.

El afectado mencionó que ha estado solicitando el apoyo de la concesionaria de la vialidad, pero desconoce quien se hará responsable de los daños que presentó su unidad.

La inundación provocó que fuera cerrada la circulación en la autopista con dirección a Toluca, a la altura de la plaza de cobro.

La lluvia con granizo también provocó inundaciones en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Coacalco Foto: Especial

Cabe resaltar que el pasado 4 de junio también se inundó este mismo tramo, la concesionaria informó que ante esas afectaciones se habían activado las medidas operativas y de mantenimiento para mitigar riesgos y preservar la seguridad de los usuarios.

Mediante un comunicado, mencionaron que las afectaciones están asociadas a una problemática hidráulica compleja que rebasa el ámbito de la autopista.

“El CEM mantiene una coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales para impulsar soluciones integrales que contribuyan a reducir los efectos de eventos climatológicos extraordinarios como estos”.

La lluvia con granizo también provocó inundaciones en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Coacalco. Fue suspendido el servicio en la Línea 2 del Mexibús debido a severas acumulaciones pluviales en la vía José López Portillo.