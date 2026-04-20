Identifican al atacante de Teotihuacán; es mexicano y se llama Julio César

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el agresor que mató a una canadiense y disparó contra visitantes en las pirámides de Teotihuacán es Julio César Jasso Ramírez, quien portaba identificación oficial mexicana.

En un comunicado conjunto con el Gabinete de Seguridad Nacional, aseguró que Jasso Ramírez intervino como único agresor en la zona arqueológica, lo que dejó 13 heridos y el suicidio del propio atacante.

La dependencia estatal señaló que la causa exacta de su muerte "será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho".

Armas y cartuchos decomisados que llevaba el agresor. Cuartoscuro

La Fiscalía informó que se llevan a cabo las acciones tendientes al esclarecimiento total de los hechos en colaboración con el Gobierno Federal. El objetivo es determinar la dinámica del ataque y cómo el agresor logró introducir el arma de fuego a pesar de los puntos de revisión de la entrada principal.

El incidente ocurrió poco antes del mediodía. De acuerdo con los reportes oficiales del Gabinete de Seguridad, el agresor —ubicado preliminarmente en videos de redes sociales como un hombre vestido con camisa de cuadros azules y cubrebocas— subió hasta la segunda plataforma de la pirámide (a unos 45 metros de altura) y comenzó a disparar contra los visitantes que se encontraban en el lugar, generando pánico masivo.

Personal de emergencia y civiles brindan primeros auxilios a una persona lesionada tras el incidente en Teotihuacán, previo a su traslado para atención médica especializada. Excélsior

Por su parte, los lesionados reciben atención médica mientras las autoridades integran la carpeta de investigación por este acto violento que ha conmocionado a la comunidad internacional y al sector turístico nacional.

Los 13 lesionados son extranjeros: seis estadunidenses, tres colombianos, dos brasileñas, una canadiense y un ruso. Al momento, seis (cinco adultos y un menor de edad) permanecen hospitalizados por heridas de arma de fuego.

Julio César Jasso era habitante de la GAM

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer una imagen del hombre que generó la balacera en la pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, en la que murió una mujer canadiense; se trata de Julio César Jasso Ramírez, habitante de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la fotografía publicada, que pertenece a una credencial del Instituto Nacional Electoral, el agresor tenía 27 años y era vecino de la colonia La Purísima Ticomán.

La credencial de elector fue hallada por autoridades del Estado de México, en el lugar de los hechos.