Semar detiene a varias personas en Edomex relacionadas con diversos delitos

Como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en el Estado de México, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, realizaron distintos operativos que derivaron en la detención de varias personas presuntamente relacionadas con delitos contra la salud, portación de arma de fuego, robo de vehículo, tentativa de homicidio y otros ilícitos.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en Atizapán de Zaragoza, donde fueron detenidos tres hombres señalados como posibles integrantes de un grupo delictivo. En la intervención se aseguró un vehículo, dosis de presunta marihuana y cristal, un cargador para arma de fuego con cartuchos útiles, además de teléfonos celulares.

De acuerdo con la información oficial, estas acciones buscan reducir la capacidad operativa de grupos generadores de violencia que intentan mantener presencia en territorio mexiquense, principalmente en zonas consideradas estratégicas.

Estas acciones buscan reducir la capacidad operativa de grupos generadores de violencia Foto: Especial

De manera paralela, personal naval participó en operativos realizados en Ecatepec, Atizapán de Zaragoza y Los Reyes La Paz, donde también se reportaron detenciones por presuntos delitos contra la salud, portación de arma de fuego, robo de vehículo con violencia y tentativa de homicidio. En estos despliegues fueron asegurados narcóticos, automóviles y diversos indicios.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que integrarán las carpetas de investigación.

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Además, durante recorridos de vigilancia en Ecatepec de Morelos, elementos de seguridad localizaron una posible toma clandestina en instalaciones vinculadas con infraestructura de hidrocarburos. El hallazgo fue notificado a las autoridades competentes para su evaluación y atención.