Gobernadoras destacan disminución de delitos en centro del país

En los ocho estados del centro del país se ha conseguido la disminución de homicidios dolosos de entre 60 y 70 por ciento; el robo de vehículos, con violencia y sin violencia, en 50 por ciento, así como extorsión, esto fue posible tras la implementación de las reuniones interestatales de Paz y Seguridad.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, aseguró que este tipo de reuniones han permitido avances en materia de seguridad. Sus declaraciones las emitió tras una reunión con homologas de Guerrero, Evelyn Salgado; Morelos, Margarita González; Ciudad de México, Clara Brugada, así como representantes de Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y Puebla, quienes a puerta cerrada celebraron la sexta reunión.

Celebro que haya ese trabajo para la reducción de homicidios dolosos, extorsión y robo de transporte, así como fortalecer el marco jurídico en coordinación con nuestros legisladores. También para que se siga fortaleciendo el trabajo en equipo coordinando en comunicación, investigación, capacitación y el uso de la tecnología”, dijo la gobernadora.

Las mandatarias coincidieron que, resultado de estas reuniones y coordinaciones, ha permitido disminuir los índices delictivos que presenta cada uno de sus estados.

Desde hace año y medio le damos continuidad y con muy buenos resultados, podemos decirle al pueblo de México, a esta zona metropolitana, que han venido disminuyendo los homicidios dolosos, el robo de vehículos con y sin violencia, que es uno de los delitos que más duele a la población por la afectación a su patrimonio; es un delito en el que hay grandes resultados, también el tema de la extorsión”, afirmó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Resaltó que tan solo en la capital del país se logró disminuir 64 por ciento los delitos de alto impacto desde el 2019, “hay menos delitos y también menos impunidad”.

En cuanto al robo de vehículos, resaltó que en el 2019 al día se robaban 18 vehículos ahora en junio del 2026 se roban 14 vehículos cada día.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, resaltó que estos encuentros son muy enriquecedores.

Nos permiten fortalece la coordinación, compartir resultados y sobre todo salimos con acuerdos, construimos acuerdos que se traducen en mejores condiciones de paz y tranquilidad para las familias de los diferentes estados, en este encuentro compartimos los avances que hemos alcanzado en Guerrero”.

Añadió que en su entidad se ha reportado una baja de 59 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, entre septiembre de 2025 y junio de este año, así como una reducción de 33.1 por ciento en el primer semestre.

Estos avances son producto del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, nuestro compromiso es seguir trabajando todos los días para consolidar la paz y brindar mayor tranquilidad a las familias guerrerenses”.

Margarita González, gobernadora de Morelos, resaltó que estos resultados se basan en la estrategia marcada por el gobierno de México.

Tenemos una estrategia que abarca la prevención, coordinación, inteligencia y atención a las causas; estos cuatro ejes cada uno los aplicamos en nuestros estados de acuerdo con las condiciones que tenemos y los delitos que cada uno tiene en sus estados”.

Mencionó que con base a este trabajo se ha logrado detener bandas que operaban en varias entidades a la vez, así como aprehender a funcionarios, entre ellos alcaldes, que se han visto implicados con actos delictivos.