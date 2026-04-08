Rescatan a menor víctima de llamada cruzada en Ecatepec

En los últimos meses, los menores de edad se han vuelto las principales victimas de secuestros virtuales por medio de llamadas cruzadas, por lo que en este año se han reportado nueve casos en Ecatepec, el último corresponde a un menor de 11 años de edad, quien con engaños fue obligado a ausentarse de su domicilio y esconderse en un parque en la colonia Vista Hermosa, mientras sujetos desconocidos llamaban a su madre para extorsionarla.

En este último caso, elementos de la Policía Municipal atendieron una llamada mediante redes vecinales de seguridad sobre el supuesto secuestro de un menor, por lo que acudieron al domicilio y contactaron a la mamá, quien informó que recibió una llamada amenazante, en la que le dijeron que tenían a su hijo y le exigieron dinero.

Por el modo de actuar, consideraron que se trataba de una llamada cruzada, por lo que comenzaron el protocolo de localización del niño.

En la zona se implementó un despliegue operativo con patrullajes de proximidad social en espacios públicos y emitieron una alerta. Más tarde recibieron un reporte desde una base de taxis, donde un chofer reportó a un menor solo en el parque de la colonia.

Los oficiales acudieron de inmediato e identificaron que se trataba del infante ausente, quien fue resguardado de inmediato por los uniformados.

Llamaron a la casa de un número extraño diciendo que tenían a mi abuelita, me dijeron que me iban a entregar a mi abuelita, seguí las indicaciones, que me bajara en un parque cerca de mi casa y que me escondiera, hice todo eso, me dijeron que no hablara con nadie y que si me marcaban no contestara”, relató el infante a los policías de Ecatepec que lo auxiliaron.

La pronta intervención de los policías de Sector 3 evitó la extorsión a una familia, los cuales entregaron a salvo en su domicilio al menor de 11 años.

Gracias a los oficiales que me ayudaron a recuperar a mi hijo, porque estaba en una llamada de extorsión, nos ayudaron en todo”, señaló Irma, madre del niño.

*DRR*