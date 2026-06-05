Tecámac busca reducir aún más los índices delictivos

La presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, Rosa Wong Romero, celebró la creación de la Coordinación de Paz y Seguridad Pública, ya que permitirá bajar aún más los índices delictivos del municipio, los cuales repostaron una caída de 18 por ciento en el primer trimestre del año.

Al frente de dicha coordinación se encuentra Rubid Suárez Mondragón, quien antes se desempeñó como directora de la Guardia Civil del municipio, en su nuevo puesto tendrá mayores atribuciones y facultades, su función principal será enlazar y alinear los esfuerzos de la policía operativa con todas las áreas encargadas de prevención, derechos humanos y atención social.

Bajo este esquema de mayor coordinación, Suárez Mondragón articulará los trabajos entre la Guardia Civil de Tecámac, Secretaría del Ayuntamiento, Protección Civil y Gestión de Riesgos, el Consejo Municipal de Seguridad Pública, así como las corporaciones estatales y federales.

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Asimismo, sumará los esfuerzos del Sistema Municipal DIF mediante el sistema Puerta Violeta, la Unidad de Prevención de la Violencia y la Unidad de Atención a Víctimas.

La presidenta municipal afirmó que su administración tiene buenos resultados, ya que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia delictiva en Tecámac disminuyó 18 por ciento durante el primer trimestre de 2026, respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de tres mil 275 a dos mil 676 delitos.

Estos resultados forman parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el gobierno municipal, que incluye el fortalecimiento operativo de la corporación, la incorporación de nuevas patrullas y una estrecha coordinación con los distintos órdenes de gobierno”, afirmó Wong.

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La alcaldesa dijo que, con la finalidad de seguir reforzando la seguridad, asistió al encuentro Nacional Ciudades Seguras, con el firme propósito de conocer nuevas tecnologías, modelos de actuación y otros casos de éxito que puedan ser implementados en Tecámac, para reforzar las acciones en seguridad pública

Estableció que una de las prioridades es brindar tranquilidad, paz y bienestar a las familias de la demarcación, por lo que se buscan mecanismos para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la protección ciudadana.