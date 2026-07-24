Ecatepec sale del top 10 de inseguridad tras reducir delitos de alto impacto

En un avance para la seguridad pública local, el municipio de Ecatepec de Morelos salió del top 10 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país tras registrar una disminución de 8.9 puntos porcentuales en dicho indicador durante el periodo de marzo a junio de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. Con este resultado, la demarcación avanzó del tercer lugar nacional ocupado en el primer trimestre del año hasta la posición número 12 en el reporte más reciente, experimentando una mejora cinco veces superior al promedio observado a nivel nacional.

Durante la supervisión de los operativos Red Violeta, Transporte y Moto Segura, realizados en conjunto por la policía municipal y la Secretaría de Marina en las vías Morelos y López Portillo, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss destacó el progreso alcanzado en la materia. "Hemos iniciado desde muy temprano. Estamos atendiendo el tema de seguridad, no podemos descansar, los operativos se hacen todos los días en diferentes puntos del municipio, no podemos descansar hasta que todos los vecinos se sientan seguros", afirmó la edila al resaltar la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio.

El informe oficial señala que la incidencia de delitos de alto impacto —como el robo de vehículo, el robo a casa habitación, la extorsión y el homicidio doloso— registró una reducción superior al 60 por ciento, situándose en el nivel más bajo reportado en los últimos siete años. En el caso específico del robo de vehículos, las cifras pasaron de 8 mil 681 casos contabilizados en 2019 a 2 mil 438 en 2025, lo que representa una baja de casi 72 por ciento. Asimismo, las extorsiones disminuyeron de 329 a 224 casos entre 2024 y 2025, los homicidios dolosos cayeron de 193 a 129 registros y las denuncias por robo a transeúnte bajaron de 2 mil 134 a 1 mil 768 en el mismo periodo.

Cisneros Coss atribuyó estos resultados a la alineación con la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como al trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno. Pese a los avances, la presidenta municipal enfatizó que la corporación continuará reforzando la vigilancia y la capacitación técnica con el apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. "Ecatepec salió del top 10 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad; avanzamos, pero nuestra tarea todavía no termina", concluyó.