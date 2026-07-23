Edomex, Guerrero, Morelos y CDMX realizan Reunión Interestatal de Paz y Seguridad

Con la presencia de las gobernadoras del Estado de México, Guerrero, Morelos y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como representantes de cuatro estados más de la zona centro del país, se llevó a cabo la Reunión Interestatal de Paz y Seguridad.

A puerta cerrada desde las 10 de la mañana en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de Tecámac se lleva a cabo el encuentro con autoridades federales y estatales de seguridad.

Reunión Especial

En la reunión estuvieron presentes Clara Marina Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora del Estado de Guerrero; Margarita González Saravia, del Estado de Morelos; así como representantes de los gobiernos de Querétaro, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

También asisten Carlos Arceo Castañeda, Director General de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE); Raúl Martínez González, Mando Coordinado de la Zona Oriente del Estado de México; Horacio Flores Fonseca, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Edomex; así como titulares de las instituciones de seguridad de la Ciudad de México y de los estados de Guerrero y Morelos.

A través de sus redes sociales la jefa del gobierno capitalino señaló que al participar en la reunión tienen la firme convicción de que los grandes cambios se construyen en el territorio, con la suma de voluntades. "Por eso, unimos fuerzas con el @GobiernoMX y autoridades estatales del centro del país para consolidar un frente común."

"Con voluntad política y estrategia compartida entre estados y federación, construimos la paz que nuestra región merece. Nuestra prioridad absoluta es y seguirá siendo la protección y la paz de las familias", apuntó.