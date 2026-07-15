Procesan a profesor acusado de abuso contra menor en Ixtapaluca

Luego de una audiencia de más de 10 horas, fue vinculado a proceso Alfonso N, acusado de abuso sexual, por presuntamente realizar tocamientos a un menor de cinco años de edad en la escuela Unidad Pedagógica Celestin Freinet, por lo que permanecerá en prisión preventiva.

En la audiencia, que inició a las 10:30 de la mañana de este martes en los juzgados de Chalco, la defensa había solicitado la bitácora de trabajo de la Policía Municipal de Ixtapaluca, para demostrar que supuestamente el profesor no había sido detenido en la hora indicada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Sin embargo, luego de que en la audiencia inicial el juez consideró que los videos presentados no eran prueba suficiente para demostrarlo.

Luego de 10 horas de audiencia, se determinó que había elementos suficientes para poder vincularlo a proceso. Durante todo el proceso, simpatizantes del profesor acusado de haber hecho tocamientos, se estuvieron manifestando afuera de los juzgados.

“Desafortunadamente el resultado no se logró tener para el juzgador, pues técnicamente nos pide muchos requisitos, algunos materialmente imposibles, desde luego buscarlos y tenemos aún no es una sentencia condenatoria, solamente está sujeto a un proceso, es delicado el tema.

“No se tuvo un auto de no vinculación a proceso, vincularon al maestro, tenemos lapso de investigación complementaria de un mes 15 días, el cual vence el 26 de agosto, hay que continuar en la lucha, sabemos que es una persona inocente, esto se ha puesto en evidencia”, dijo Alejandro Ambrosio, abogado defensor del profesor.