¡Se quedaron sin nada! Tromba causa destrozos y deja damnificados en Edomex

Una noche de terror vivieron los pobladores de la comunidad de San Pedro Tenayac, en el municipio de Temascaltepec, luego de que una devastadora tromba provocara un deslave que arrastró rocas, lodo y vehículos, dejando un saldo de al menos 40 viviendas afectadas y severos daños materiales en la región sur del Estado de México.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo cuando un fuerte "tronido" alertó a los habitantes. En cuestión de minutos, un alud de agua y piedras descendió desde la Peña de Juan Luis, sepultando calles y destruyendo todo a su paso.

"Estábamos aquí en su pobre casa cenando cuando se vino el agua. Le decía a mi familia que para dónde corríamos, pero no había a dónde ir, así que nos encomendamos a Dios. Yo me quedé velando toda la noche para despertarlos por cualquier cosa", relató con angustia Mario Castillo, vecino de la zona.

Pérdidas totales y familias sin patrimonio

El impacto de la corriente fue implacable en los primeros 500 metros del acceso principal a la comunidad, donde se pueden observar automóviles compactos incrustados entre enormes rocas y escombros. Para algunos habitantes, la tormenta se llevó el esfuerzo de años en un abrir y cerrar de ojos.

“El agua bajó por este lado. Yo tenía animalitos, mascotas... también tenía guardadas dos toneladas de fertilizante, poco del apoyo de Bienestar y 400 tabiques. Toda esta parte era la cocina y no se puede ni pasar; la corriente me dejó ahora sí que sin nada", lamentó Édgar Espinosa, otro de los afectados.

Hasta el momento, el censo de daños de las autoridades locales reporta:

40 casas dañadas, de las cuales tres son consideradas pérdida total.

7 vehículos arrastrados y destruidos por la fuerza de la corriente.

2 planteles educativos con afectaciones severas.

2 personas lesionadas con heridas leves.

Bloqueo total del camino principal de acceso a San Pedro Tenayac.

Escuelas bajo el lodo y auxilio a la población

La infraestructura educativa también sufrió el embate del clima. Inocencia Olivares, directora de la escuela primaria local, detalló que el plantel se encuentra "bastante deteriorada" y con toneladas de fango en su interior.

"Lo más afectado son la entrada, los pasillos, el comedor y la tiendita escolar; los salones de clases están completamente llenos de lodo", describió la docente.

Ante la gravedad de la situación, el ayuntamiento de Temascaltepec anunció la apertura inmediata de dos albergues temporales para resguardar a las familias damnificadas. En tanto, cuadrillas de la población civil y elementos de los tres niveles de gobierno trabajan a marchas forzadas con maquinaria pesada para la remoción de lodo y la liberación de las vialidades.