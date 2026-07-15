Recuperan cargamento de medicinas de 2.5 mdp robado en Edomex

Un cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos con un valor aproximado de 2 millones 500 mil pesos, robado en el municipio de Chalco, fue recuperado por elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Seguridad del Estado de México (SSEM).

La dependencia federal, a cargo de Omar García Harfuch, informó que la recuperación de la mercancía fue resultado de la coordinación interinstitucional con las autoridades estatales, tras recibir el reporte del robo.

Detalló que las autoridades recibieron la denuncia por el robo de los insumos médicos y medicamentos, por lo que se estableció un despliegue operativo en el que las fuerzas de seguridad ubicaron las dos unidades robadas sobre la calle Hacienda Compañía, en el fraccionamiento Los Héroes Chalco.

Luego de realizar una inspección, se confirmó que se trataba de la mercancía robada minutos antes, por lo que, una vez recuperada, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que el Ministerio Público inicie la carpeta de investigación correspondiente.

La SSPC recordó a la población que los números telefónicos 089, de Denuncia Anónima, y 9-1-1, de Emergencias, están disponibles las 24 horas del día, al igual que las redes sociales de la SSEM.