Cierran autopista México-Puebla exigir liberación de maestros en Ixtapaluca

Profesores y padres de familia de la Unidad Pedagógica Celestin Freinet, levantaron las plumas de la caseta de San Marcos y posteriormente cerraron la autopista, luego de la irrupción de elementos de la Policía de Ixtapaluca a las instalaciones del plantel, para exigir la liberación de dos profesores.

Cabe recordar que los inconformes se mantuvieron por espacio de más de 10 horas sobre la autopista México-Puebla en ambos sentidos, para exigir la intervención de derechos humanos por el abuso de autoridad de los elementos y para exigir la liberación de los profesores.

Manifestantes Ángeles Velasco

Fue al filo de la 1.30 de la mañana que dijeron retirarse ante el compromiso de que permitieran que se agilizará el proceso de acreditación de los abogados de los profesores Alfonso y José Luis N, detenidos este martes, además de permitirles llevar alimentos y medicamentos, pues ambos están enfermos.

Ello además de integrarse una carpeta por las agresiones de que fueron objetos otros docentes y padres de familia ante la llegada de la policía al plantel, ubicado a un costado de la autopista México-Puebla.

“Se iban a entregar y hacer la recepción de las pruebas que nosotros estamos adjuntando, todos fuimos lesionados agredidos en las fiscalías y les permitieran los alimentos y los medicamentos a los compañeros, uno de ellos tiene un cuadro de diabetes y el otro de cáncer”, señaló el administrador de la Unidad.

Ante los enfrentamientos con la policía y la detonación de arma de fuego de un oficial, muchos padres de familia no llevaron a los menores a clases.

“Pues por lo mismo, hay muchas mamás que dijeron mejor no los llevamos porque nos da miedo que vuelve a pasar algo así, estaban comentando algunas mamás que mi niño no quiere venir a la escuela, está asustado por lo que pasó ayer”, añadió Esmirna Torres, Madre de Familia.

Por más de 10 horas, los inconformes se mantuvieron apostados en ambos sentidos de la autopista frente al plantel, para exigir la liberación de los profesores Alfonso y José Luis, ambos enfermos, hasta que les dijeron que se agilizaría el proceso.

Cabe recordar que este lunes una madre de familia, solicitó el apoyo de la policía, por supuestos tocamientos a un menor de preescolar, lo que provocó el roce con padres de familia ante el abuso de autoridad de los oficiales.

Miguel Angel Parra, Administración de la Unidad Pedagógica explicó que el profesor Alfonso Parra, está señalado un asunto de género, por el caso del menor, mientras el otro mentor José Luis por obstrucción de la justicia y agresiones a los oficiales

Los padres de familia muchos de los cuales salieron a defender a los profesores aseguran que confían en ellos.

“En primera que permitan que los profesores el maestro Alfonso y José Luis, pues salgan libres este bueno yo al menos puedo dar mi testimonio como hija de la escuela, y la verdad nunca vivimos ningún abuso de esa índole, nunca abuso, conocemos a los profesores y pues a nuestro parecer es una injusticia”, explicó Esmira, madre de familia

Ante ello, luego de una asamblea en el plantel, decidieron caminar hacia la caseta de San Marcos en donde levantaron las plumas para dar el libre tránsito y esperan dejen en libertad a los mentores

La Fiscalía de Justicia del estado de México confirmó que continúan detenidos y en las próximas horas se definirá su situación jurídica