Determinan que detención de profesor acusado de abuso en Ixtapaluca fue legal

La detención del profesor Alfonso “N”, por el delito de abuso sexual, fue declarada como legal luego de ser señalado de haber realizado tocamientos a un menor de cinco años de edad, quien acude al preescolar de la Unidad Pedagógica Celestin Freinet, de donde es director.

Asimismo, un juez ordenó que se inicie una investigación en torno al actuar de la Policía Municipal de Ixtapaluca, Estado de México, en la detención del director para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza.

En la audiencia inicial, el juez determinó que había elementos para imputarle los hechos registrados el pasado 7 de julio en las instalaciones del plantel, ubicado en la colonia 20 de Noviembre en Ixtapaluca.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la mamá del menor, Marisol Alvarez Odilón, denunció que el día de los hechos fue por su hijo de cinco años a la escuela, cuando lo vio salir de un salón distinto, de donde también salió el director Alfonso Parra.

Foto: Especial

Mencionó que el menor se abrazó a sus piernas y quería llorar, por lo que al preguntarle que tenía, señaló que el profesor le había bajado los pantalones y le había tocado sus genitales.

Aunque durante la audiencia, los abogados defensores de Alfonso N, trataron de mostrar que había contradicciones en las horas en que ocurrieron los hechos, presentando videos y tres testigos, el juez consideró que los testimonios eran subjetivos y que los videos pudieron haber sido manipulados.

Ante esta situación, se consideró legal su detención, solicitando el imputado la ampliación del plazo para la vinculación a proceso, por lo que será el próximo 14 de julio cuando se lleve a cabo la próxima audiencia.

Asimismo, se le decretó prisión preventiva oficiosa, luego de que se considerara que existe riesgo, tanto para la víctima como para la comunidad escolar, donde funge como director.

El juez ordenó que se inicie una carpeta de investigación por el posible abuso de poder por parte de elementos de la Policía Municipal de Ixtapaluca, quienes de acuerdo con los videos mostrados, recurrieron al uso excesivo de la fuerza pública contra el detenido.

En las inmediaciones de los juzgados del penal de Huitzilzingo, profesores y padres de familia llevaron a cabo una manifestación para exigir su liberación.