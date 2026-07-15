Retiran más de 18 mil llantas abandonadas en calles de La Paz

Más de 18 mil llantas, equivalente a 270 toneladas, fueron recolectadas en las calles de Los Reyes La Paz, Estado de México, con lo que se busca evitar inundaciones y contaminación.

Socorro Guevara Fernández, responsable de la Unidad de Manejo de Residuos Sólidos, explicó que la actual administración se ha dado a la tarea de retirar y recolectar los neumáticos usados que la población arroja a la vía pública.

Detalló que el ayuntamiento cuenta con un Centro de Acopio, localizado sobre la carretera federal México-Puebla a la altura del kilómetro 21.1, por medio de la Unidad de Manejo de Residuos Sólidos logró la recolecta de este tonelaje de llantas en desuso.

Dicho centro también dio servicio a los municipios de Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan, incluso a algunas alcaldías de la Ciudad de México.

Informó que durante el primer trimestre del año se logró recoger más de una tercera parte de neumáticos en desuso, a través de la Campaña de Recolección de Llantas, mencionó que los neumáticos son de bicicleta, moto, camioneta y tractocamión de una rodada 22.4 y 24.5.

Guevara Fernández dijo que, en el caso del municipio de La Paz, esta acción tiene como propósito cambiar la imagen urbana y evitar que en temporada de lluvias estos residuos tapen las coladeras y atarjeas del sistema de drenaje y, consecuentemente, causen encharcamientos en las vialidades.

Explicó que estos residuos son arrojados a la vía pública y en temporada de lluvias el agua los arrastra a las coladeras, obstruyendo el libre desagüe, por lo que las jornadas de limpieza implementadas por diversas áreas del gobierno municipal han permitido retirar estos desechos de las vialidades.

Enfatizó que esta política ambiental no solo ayuda a minimizar la problemática generada por este desecho de manejo especial, que tarda hasta mil años en degradarse, sino también contribuye a disminuir la contaminación ambiental en los suelos, en el aire y en el agua.

El reciclaje de llantas no solo reduce la cantidad de residuos desechados, también se traduce en un ahorro energético al reducirse la emisión de gases de efecto invernadero, destacó.

Finalmente, especificó que en enero de este año no hubo entregas, mientras que para febrero se recibieron mil 292 llantas chicas y 95 grandes; en marzo, cuatro mil neumáticos chicos; en abril, cuatro mil ruedas chicas y 551 grandes; en mayo, se recibieron cuatro mil 530 chicas y 463 grandes, mientras que en junio fueron entregadas mil 473 llantas chicas y mil 635 neumáticos grandes.

Las llantas recolectadas fueron enviadas a una empresa cementera, para utilizarlas como combustible alterno en la elaboración de sus productos.