Dos mujeres de la Ciudad de México fueron rescatadas en el Nevado de Toluca, Estado de México, ya que perdieron la orientación cuando subían en compañía de un grupo que realizaría una ceremonia en las inmediaciones del volcán Xinantécatl.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que el rescate estuvo a cargo del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste, quienes atendieron la llamada del esposo de una de las mujeres que estaba extraviada.

Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) recibió un reporte en el cual un ciudadano alertó que había perdido contacto con su esposa, de 55 años, quien le informó vía telefónica que se encontraba cerca de la zona de las lagunas, pero sin poder detallar su ubicación exacta, por lo que se avisó a uniformados estatales en campo para su atención”.

Los agentes de la SSEM conformaron una célula de búsqueda con personal del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste, quienes comenzaron la inspección el lugar con un vehículo y personal a pie, quienes arribaron a la Laguna de la Luna, en donde localizaron a la mujer de 55 años y a su acompañante de 51 años.

Foto: Especial

Las mujeres les explicaron a los policías que ascendieron a pie por la zona de Tlanixco, por un camino conocido como Loma de Ballena, en compañía de un grupo que continuó su trayecto para realizar una ceremonia de usos y costumbres.

No obstante, una de ellas sufrió un dolor agudo en la pantorrilla derecha que le imposibilitó seguir el camino, motivo por el cual quedaron rezagadas y solicitaron el apoyo policial”.

La labor policíaca no se detuvo con el hallazgo de las mujeres, pues también contactaron con el resto del grupo, en el que había 12 personas, entre ellas un habitante de Metepec que encabezaba el grupo.

Las autoridades les notificaron que el Nevado de Toluca se encuentra cerrado al público, por lo que les dijeron que tenían que retirarse del lugar, lo que hicieron sin mayores contratiempos por el mismo camino por donde llegaron.

En el caso de las mujeres, ambas fueron trasladadas a bordo de la unidad oficial hasta el poblado de Raíces, donde se les apoyó para abordar un vehículo de transporte público con destino a sus domicilios.